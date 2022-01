Soldater i Burkina Faso kunngjør militærkupp på direkte-TV

Soldatene som har gjort opprør i Burkina Faso, har dukket opp på statlig TV kunngjort at militæret nå har overtatt makten i det vestafrikanske landet.

Opprørssoldater har angivelig tatt presidenten i Burkina Faso til fange og kontrollerer hovedveiene til Ougadougo.

NTB

24. jan. 2022 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

President Roch Marc Christian Kabore er avsatt, regjeringen og nasjonalforsamlingen er oppløst, grunnloven er satt til side, og landets grenser er stengt, opplyser soldatene mandag kveld.

De lover videre at Burkina Faso innen «rimelig tid» skal vende tilbake til en konstitusjonell orden.

Soldater opplyste tidligere på dagen at de hadde tatt president Kabore til fange. Det er fortsatt uklart hvor han befinner seg etter at det brøt ut opprør ved flere militærbaser i landet.

Tidligere mandag ba EUs utenrikssjef Josep Borrell om at Kabore og medlemmer av hans regjering umiddelbart settes fri.

Borrell beskriver situasjonen som ekstremt bekymringsfull.

– Vi vet nå at militæret har president Kabore under sin kontroll, sier han.

Også USA ber om at Kabore settes fri og at sikkerhetsstyrkene respekterer landets grunnlov og sivile lederskap, heter det i en uttalelse fra amerikansk UD.

Fakta Burkina Faso Tidligere fransk koloni i Vest-Afrika, grenser til Mali, Niger, Benin, Elfenbenskysten, Ghana og Togo.

21 millioner innbyggere.

Hovedstad: Ouagadougou.

Et av verdens minst økonomisk utviklede land. Få naturressurser.

Blaise Compaoré ble president etter et statskupp i 1987. Han ble gjenvalgt fire ganger, sist i 2010.

Hæren tok makten i oktober 2014 da Compaore ga etter for massive folkeprotester med krav om presidentens avgang. Compaore rømte landet.

Da Burkina Faso i november 2015 valgte ny president for første gang på 30 år, gikk Campaores tidligere statsminister Roch Marc Christian Kaboré seirende ut.

Militante islamistgrupper med bånd til Al-Qaida og IS har siden 2015 spredt terror i de nordlige delene av landet, og 1,4 millioner mennesker er drevet på flukt. Vis mer

Presidentens parti, Folkets fremskrittsbevegelse, hevder at presidenten har vært offer for et «avverget forsøk på attentat».

En minister overlevde også det angivelige forsøket på å ta hans liv. Partiet sier at Kabores hjem er plyndret, og at Burkina Faso for hver time som går, rykker nærmere en militær maktovertagelse.

Fordømmelse

Den afrikanske unionens leder Moussa Faki Mahamat «fordømmer på det sterkeste kuppforsøket mot den demokratisk valgte presidenten», heter det i en kunngjøring.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas gir også uttrykk for dyp bekymring over det de omtaler som «et kuppforsøk» i Burkina Faso.

– Ecowas holder soldatene ansvarlig for president Roch Marc Christian Kabores fysiske velvære, heter det i en kunngjøring.

Skyting

Søndag gjorde soldater ved flere av landets militærbaser opprør og krevde forsvarsledelsens avgang. Det ble samtidig meldt om skuddveksling nær hjemmet til president Roch Marc Christian Kabore, noe som utløste rykter om et kupp.

Roch Marc Christian Kabore har vært president i Burkina Faso siden 2015. I 2018 besøkte han Norge og var i audiens hos kong Harald.

Demonstranter satte også fyr på hovedkvarteret til regjeringspartiet og krevde presidentens avgang, men ble møtt med tåregass fra sikkerhetsstyrkene.

Soldatene og demonstrantene mener regjeringen i landet gjør for lite for å slå ned flere militante islamistgrupper med bånd til Al-Qaida og IS, som siden 2015 har herjet i den nordlige delen av landet, nær grensen til Mali.

Flere tusen mennesker er drept og 1,4 millioner mennesker drevet på flukt de siste årene.

Uklart

Situasjonen i hovedstaden Ouagadougou var mandag uklar, men ifølge øyenvitner omringet maskerte soldater den statlige kringkasteren RTB.

Dette bilder viser soldater som bortviser sivile utenfor en militærleir i Ouagadougou mandag.

Opprørssoldatene hadde også tatt kontroll over militærleiren Sangoule Lamizana i hovedstaden og opprettet veisperringer langs hovedveiene inn til byen.

Opprørssoldater og sikkerhetskilder sier at Kabore er tatt til fange.

– President Kabore, lederen i nasjonalforsamlingen og statsrådene er i soldatenes hender og blir holdt i Sangoule Lamizana-forlegningen i Ougadougo, sier to sikkerhetskilder til AFP.

Kabore har vært president i Burkina Faso siden 2015. Den siste tiden har han vært under økende press, og også tidligere i måneden ble det meldt om et kuppforsøk. Et ukjent antall soldater ble pågrepet i etterkant av dette.

Kuppmaker

Sangoule Lamizana-forlegningen består også av et militærfengsel der general Gilbert Diendere soner en 20 år lang dom for et kuppforsøk i 2015.

Diendere var tidligere en nær medarbeider av tidligere president Blaise Compaore, som ble styrtet i et folkelig opprør i 2014 og flyktet til Elfenbenskysten.

Diendere står også for retten, tiltalt for medvirkning til drapet på landets revolusjonsleder Thomas Sankara under kuppet der Compaore kom til makten i 1987. Compaore, som også grep makten i et kupp i 1983, er tiltalt in absentia.

Det er uklart om soldatene som nå har gjort opprør, et tilhengere av Diendere og Compaore.