EUs legemiddelbyrå mener Astra Zeneca-vaksinen kan brukes videre

Det er registrert 45 dødsfall og 258 alvorlige blodpropptilfeller blant 20 millioner mennesker som har fått Astra Zeneca-vaksinen, ifølge EUs legemiddelbyrå (EMA). Men EMA anbefaler fortsatt bruk av vaksinen.

31. mars 2021 11:49 Sist oppdatert nå nettopp

En anbefaling om veien videre vil bli tatt i april.

Hvor mange har fått den sjeldne kombinasjonen av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater etter å ha fått Astra Zeneca-vaksinen? Hvor mange har dødd?

Det var kjernen i EUs legemiddelbyrå EMAs oppdatering om Astra Zeneca-vaksinen onsdag.

Over 20 millioner personer har fått Astra Zeneca-vaksinen i Europa.

Ifølge EMA har har det vært 45 dødsfall og 258 alvorlige blodpropptilfeller blant dem som har fått AstraZeneca-vaksinen. Rapporten der dette kommer frem er datert 24. mars, men ble publisert onsdag.

Utsetter anbefaling, men mener Astra Zeneca-vaksinen kan brukes videre

EMA varsler at de vil komme med en ny anbefaling i forbindelse med et møte 6–9. april.

I en pressemelding skriver EMA at de jobber videre med å analysere en mulig forbindelse mellom blodpropp og vaksinen, men understreker at det ikke er funnet noen kausal sammenheng. De har heller ikke identifisert spesifikke risikofaktorer.

Over 20 millioner personer har fått Astra Zeneca-vaksinen i Europa. Foreløpige tall viser at kun et fåtall av disse har fått kombinasjonen av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater. Foto: Dado Ruvic, Reuters, NTB

«EMA er av den oppfatning av fordelene med Astra Zeneca-vaksinen i å hindre covid-19, med tilhørende risiko for sykehusinnleggelse og død, overskygger risikoen for bivirkninger», heter det.

Kan ha betydning for hvor aldersgrensen settes

Det endelige budskapet fra EMA vil for eksempel kunne ha betydning for hvor aldersgrensen skal settes for Astra Zeneca-vaksinen.

I Norge er Astra Zeneca-vaksineringen satt på pause inntil videre, mens Sverige har gjenopptatt vaksineringen for eldre over 65 år.

Det skal mye til før en vaksine blir trukket fra markedet:

I sjeldne tilfeller kan en vaksine bli trukket fra markedet hvis den ikke virker som den skal eller har uakseptable bivirkninger, skriver Legemiddelverket.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket jobber nå med å finne ut om det er en årsakssammenheng mellom vaksinen og alvorlig sykdomsforløp med blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater.

Norge var et av landene som først oppdaget tilfellene av blodpropp etter vaksinen og satte i gang forskning.

Flere tilfeller av blodpropp

Forrige gang EUs legemiddelbyrå kom med en uttalelse om Astra Zeneca-vaksinen var for to uker siden. Vaksinen er trygg og effektiv, var konklusjonen da.

Siden da er det blitt kjent at en rekke personer har fått blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater etter vaksinen.

Blant annet i Tyskland. Et tysk institutt har funnet 31 tilfeller av den sjeldne kombinasjonen hos personer som har fått Astra Zenecas vaksine, skrev Der Spiegel tirsdag. Ni av pasientene døde.

Likevel står EMA fremdeles fast på at de mener vaksinen kan brukes videre.

Flest kvinner

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at de ikke kjenner til noen over 65 som har fått blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater etter vaksinen. Den eldste de kjenner til, er 63 år.

Av de 31 tilfellene i Tyskland er det et klart flertall av kvinner (29).

– Hva er grunnen til det?

– Det kan til dels skyldes at det er vaksinert langt flere kvinner enn menn, fordi det er flere blant dem hos helsepersonell. Så skjevheten er egentlig ikke så stor, sier Madsen.