Landet er i toppsjiktet i antall innreisende til Norge. Nå øker smitten ytterligere

Polen ligger i toppsjiktet når det gjelder antall reisende til Norge. Landet har under pandemien slitt med et presset helsevesen. Nå har smitten nådd ny rekord.

I Warszawa, Polen, øker smitten. Over to million polakker har vært smittet av viruset. 55.703 registrerte dødsfall i landet legger press på et allerede presset helsevesen. Foto: Kacper Pempel, Reuters/NTB

8. apr. 2021 22:30 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag registrerte Polen det høyeste antallet koronadødsfall siden pandemien startet.

Den nye dagsrekorden er nå 954 døde. Det opplyser en pressetalsmann for landets helsedepartement.

Polen har slitt med en tredje smittebølge. Helsevesenet er presset til yttergrensene, melder Reuters.

De siste 14 dagene er antallet smittede pr. 100.000 innbyggere i landet på 989. Polen er dermed et av de hardest rammede landene i Europa akkurat nå, bare slått av Ungarn (1118) og Estland (1007). Det viser de siste oversiktene til det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Smitteutbredelsen i Polen er for øvrig på høyde med de verst rammede bydelene i Oslo. Basert på smittetall for de siste 14 dagene er tilsvarende tall 990 i Bydel Alna og 960 i Bydel Stovner.

Polen nummer to på innreise

Ifølge helsedepartementet i Polen er dødstallene i landet oppdatert til og med påsken. Den forrige rekorden var 674 registrerte dødsfall. Hittil har 55.703 mennesker dødd i Polen som følge av covid-19.

I Norge innførte regjeringen før jul registrering av alle innreisende. Polen ligger på andre plass over land det kommer flest fra.

Utpekt som kilde for importsmitte

Samtidig har FHI flere ganger pekt på Polen som et av de største landene for importsmitte til Norge.

Ifølge ukesrapporten for uke 13 topper personer fra Polen listen over personer med utenlandsk opprinnelse som er registrert koronasmittet i Norge siden pandemien startet.

Inntil uke 13 var 4478 polakker registrert smittet her til lands.

De neste på denne listen er personer født i Somalia (2967), Pakistan (2322), Irak (1914) og Syria (1550).

Tidligere i høst innførte Regjeringen en rekke innreiserestriksjoner. Foto: Gorm Kallestad

Polske myndigheter har, i likhet med norske, innført en rekke restriksjoner. Blant dem er påbud om avstand og karantene for innreisende. Munnbind er påbudt på offentlige steder. Polen fraråder unødvendige fritidsreiser. Alle som krysser landets grenser, må i karantene.

Tiltakene skal lette trykket på et allerede presset helsevesen. Helsearbeidere i landet har slått alarm. Allerede i april for ett år siden meldte ansatte på sykehus om et underfinansiert helsevesen som ikke er beredt på å håndtere en pandemi.

Annen innreisestrategi i Sverige

Øverst på innreisestatistikken for Norge finner vi Sverige. I alt har 233.653 mennesker reist inn i Norge fra Sverige.

Svenske helsemyndigheter melder at antall smittetilfeller øker uke for uke. Særlig øker den britiske virusvarianten. I uke 12 rapporterte svenske myndigheter om lag 38.000 bekreftede tilfeller av covid-19, en økning på 15 prosent sammenlignet med uken før.

Svenske myndigheter velger en annen strategi enn den norske. Det er ikke forbud mot unødvendige innreiser for mennesker fra EU- og EØS-land. Disse kan reise inn i Sverige så lenge de kan fremvise negativ covid-19-test.

Sport- og kulturarrangementer med inntil 300 tilskuere til stede er tillatt. Det er opp til fylkene om de ønsker en lavere deltagergrense. Men svenske myndigheter opplyser på sine nettsider at samtlige fylker har valgt å sette en maksgrense på åtte deltagere for denne typen arrangementer.

I Stockholm gjør disse skiltene folk oppmerksomme på smitten. Her fra T-baneperrongen på T-centralen. Foto: Amir Nabizadeh/ TT NYHETSBYRÅN/NTB

Har erklært landet for smittefritt

New Zealand er et av få land i verden som nesten ikke har noen smittetilfeller. Allerede i juni i fjor erklærte statsminister Jacinda Ardern landet fritt for smitte. En del av den newzealandske suksessen skyldes at myndighetene tidlig besluttet at landet skulle stenges ned.

Stengte landegrenser hindret også importsmitte.

Denne uken etablerte australske og newzealandske myndigheter karantenefri inn- og utreise mellom de to landene.

Ardern fortalte i et intervju med den australske fjernsynskanalen 9News at den nye innreiseregelen skal trå i kraft i midten av april.

– Jeg kan ikke tro jeg sier dette, men vi har savnet dere, svarte Ardern på spørsmål om hun hadde savnet australierne.