Tysklands største opposisjonsparti kan stemples som høyreekstremt. Da blir de satt under overvåking.

Er partiet Alternativ for Tyskland en ekstremistisk bevegelse som bør overvåkes? I tre delstater er svaret allerede ja.

Partileder Jörg Meuthen kjemper med nebb og klør for fremtiden til Alternativ for Tyskland. Foto: Fabian Bimmer, REUTERS / NTB

Supervalgåret 2021 begynner heftig for Alternativ for Tyskland (AfD): Den tyske sikkerhetstjenesten vil kategorisere partiet som mistenkt for ekstremisme. Dersom det skjer, kan sikkerhetspolitiet avlytte og overvåke medlemmene. Partiet kan også infiltreres.

AfD er ikke et hvilket som helst parti: Det er det største opposisjonspartiet i Forbundsdagen, det tyske parlamentet. Partiet fikk 12,6 prosents oppslutning ved forrige valg. Å sette et så stort parti under overvåking, vil være dramatisk.

Sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) har så langt ikke kommentert offentlig. Begrunnelsen er derfor ikke kjent. Men bak kulissene pågår slaget om partiets fremtid for fullt.

«Nazitiden var en fuglelort»

Debatten omkring AfD har lenge vært intens. Noen grunner til bekymring er:

De ufarliggjør nazitiden og relativerer krigshistorien. Det ble omtalt langt utover landegrensene da partilederen sa at «nazitiden var en fuglelort i 1000 års stolt tysk historie».

Selve det demokratiske systemet anses som fiende. I november slapp for eksempel representanter fra AfD demonstranter mot koronatiltakene ulovlig inn i Forbundsdagen.

Nærhet til farlige ekstremister. Igjen og igjen viser det seg at enkeltpersoner i AfD pleier forbindelser til mer ytterliggående miljøer.

Dette har skjedd:

19. januar meldte flere medier at sikkerhetstjenesten BfV snart kunngjør at AfD er mistenkt for høyreekstremisme. En slik avgjørelse kommer ikke helt overraskende. Opptrappingen har vært trinnvis:

For to år siden ble deler av partiet kategorisert som mistenkt. Det gjaldt en radikal fløy av partiet, den såkalte «Der Flügel», eller «Vingen», samt ungdomsorganisasjonen Junge Alternative.

Et år senere kom konklusjonen på mistanken mot «Der Flügel»: De er høyreekstremister. Nettverket har senere formelt oppløst seg selv. Men de 7000 medlemmene er fortsatt i partiet.

De siste to årene er også resten av partiet fulgt nøye. Hvor stort gjennomslag har ekstremistene? Ifølge medier er altså konklusjonen: Så stort at hele partiet bør overvåkes.

Det står mye på spill for etterretningssjef Thomas Haldenwang (t.v.) og innenriksminister Horst Seehofer. Dersom AfD settes under overvåking, vil det være et enormt nederlag å tape mot dem i retten senere. Foto: Fabrizio Bensch, Reuters / NTB

Stille før stormen

22. januar leverte partiet to klager til forvaltningsdomstolen i Köln. De har også avlevert to såkalte hastesaker. Målet er å hindre BfV i å erklære offentlig sin mistanke om ekstremisme.

Retten har kommet med avgjørelse i to av de fire sakene. AfD tapte begge, men de kan anke. Hverken sikkerhetstjenesten eller innenriksdepartementet vil kommentere før retten er ferdig med sitt.

I departementet arbeides det på høygir. Dokumentet som gjør det mulig å sette AfD under overvåking, skal være 1000 sider langt. Departementets jurister er i gang med å dobbeltsikre det hele, setning for setning.

Det ville være et enormt nederlag å gå til et så drastisk skritt mot AfD, bare for å tape i retten etterpå. BfV må klare å overbevise retten om at partiet krysser grensen mellom ytringsfrihet og fiendtlighet mot grunnloven, ikke bare i enkelttilfeller, men planmessig. Slik forklarer avisen Der Tagesspiegel arbeidet.

Fakta Alternativ for Tyskland Stiftet i 2013, da som et EU-skeptisk parti. Har to splittelser bak seg. De siste årene har innvandringsspørsmål stått øverst på agendaen. AfD fikk 12,6 prosents oppslutning ved valget i 2017. Verfassungsschutz (sikkerhetsmyndighetene) har kategorisert ungdomspartiet JU (Junge Alternative) og nettverket Der Flügel («Vingen») som høyreekstreme. «Vingen» er senere offisielt oppløst, men medlemmene er fortsatt i AfD. Partiet har for tiden 9–10 prosents oppslutning på meningsmålinger. Vis mer

Ekssjef i pikant situasjon

Tyske myndigheter har de siste årene trappet opp kampen mot ytre høyre betraktelig. Den forrige sjefen for BfV, Hans-Georg Maassen, måtte gå av fordi han ikke spilte på lag med regjeringen.

Det siste året har Maassen vært tilknyttet advokatfirmaet Höcker i Köln. Dette er firmaet AfD bruker. 26. januar trakk Maassen seg fra firmaet med begrunnelse at han kanskje kan bli innkalt som vitne, skriver avisen Frankfurter Allgemeine.

Tidligere sjef for etterretningen, Hans-Georg Maassen, har til denne uken vært tilknyttet et advokatfirma som jobber for AfD. Foto: Michael Sohn, AP / NTB

Overvåkes i tre delstater

I tillegg til det nasjonale sikkerhetspolitiet BfV har delstatene sine egne sikkerhetsmyndigheter. 25. januar ble det kjent at AfD er mistenkt for ekstremisme i Sachsen-Anhalt.

For nesten et år siden ble partiet i Thüringen satt under overvåking. Brandenburg fulgte etter i sommer. I alle tre delstatene er AfD det nest største partiet.

I Sachsen-Anhalt er det valg til nytt delstatsparlament i juni. I år avholdes fem andre delstatsvalg i Tyskland. I september er det valg til Forbundsdagen. At valgkampene allerede er i gang, setter saken på spissen.

Leder for AfD i Thüringen, Björn Höcke, er forlengst kategorisert som høyreekstrem. Her har han på seg et munnbind med teksten «Ytringsfrihet». Foto: Wolfgang Rattay, Reuters / NTB

– En rent politisk avgjørelse

AfD publiserte en spesiell erklæring allerede 18. januar. Der sverger de troskap til det tyske «statsfolk» og den tyske identiteten. Statsfolk betyr alle med tysk pass.

Partiet kjemper mot BfV med nebb og klør. Defineres partiet som mulig høyreekstremt, kan drømmen om å en gang inngå i det gode selskap som et «normalt» borgerlig-konservativt parti knuses.

– En rent politisk avgjørelse, mener Kay Gottschalk.

Gottschalk representerer AfD i Forbundsdagen. Han la ikke fingrene imellom da han snakket med Aftenposten før helgen: Å sette det største opposisjonspartiet under overvåking, er noe man kunne vente av Russland, ikke av Tyskland.

Å være under observasjon de siste to årene, har vært belastende, beskriver AfD-politikeren:

– Medlemsprosessen er blitt veldig komplisert. Vi må sikre at ingen nye medlemmer har ekstremistisk bakgrunn. Vi intervjuer dem, googler dem og behandler søknaden både lokalt, på delstatsnivå og sentralt i partiet. Vi har også kastet medlemmer ut, sier han til Aftenposten.

– Motstanden mot oss økes trinn for trinn

For første gang siden 2015 har antall medlemmer i partiet nå sunket. Ifølge Gottschalk skyldes det sikkerhetsmyndighetene. Mange vegrer seg nemlig for å bli med i et parti mistenkt for å være ekstremister.

AfD-representant i Forbundsdagen, Kay Gottschalk, sier til Aftenposten at etterretningstjenesten har politisk agenda. Foto: Fabrizio Bensch, Reuters / NTB

Gottschalk beskriver hvordan AfD er blitt bekjempet med alle midler. – Vi er blitt kalt et parti med bare ett tema, noen man ikke skal ta på alvor. Senere ble vi anklaget for å være populister. Nå er vi et ytterliggående parti. Man har gradvis økt motstanden mot oss. Trinn for trinn, fordi vi ikke har latt oss knuse, mener han.

– Jeg er selv oppdratt demokratisk og til venstre. I mange år var jeg aktiv i SPD (det sosialdemokratiske partiet). Jeg kunne ikke tro at noe sånt som dette ville skje i Tyskland, sier en opprørt Gottschalk.

– Hvordan bør AfD gå frem nå?

– Vi må ta i bruk alle juridiske midler. Jeg venter også at mediene melder seg. Det er ingen grunn til å gjøre dette mot et opposisjonsparti, sier Gottschalk.