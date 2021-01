Tysklands største opposisjonsparti kan stemples som høyreekstremt. Da blir de satt under overvåking.

Er partiet Alternativ for Tyskland en ekstremistisk bevegelse som bør overvåkes? I tre delstater er svaret allerede ja.

Partileder Jörg Meuthen kjemper med nebb og klør for fremtiden til Alternativ for Tyskland. Foto: Fabian Bimmer, REUTERS / NTB

29. jan. 2021 09:26 Sist oppdatert nå nettopp

Supervalgåret 2021 begynner heftig for Alternativ for Tyskland (AfD): Den tyske sikkerhetstjenesten vil kategorisere partiet som mistenkt for ekstremisme. Dersom det skjer, kan sikkerhetspolitiet avlytte og overvåke medlemmene. Partiet kan også infiltreres.

AfD er ikke et hvilket som helst parti: Det er det største opposisjonspartiet i Forbundsdagen, det tyske parlamentet. Partiet fikk 12,6 prosents oppslutning ved forrige valg. Å sette et så stort parti under overvåking, vil være dramatisk.