Aleksej Navalnyj dømt til 3,5 års fengsel

Navalnyjs advokat ba om at et dokument fra det tyske sykehuset Charité ble inkludert i saken. Her står det at opposisjonspolitikeren var deres pasient frem til 15. januar. Dette dokumentet ble avvist av påtalemyndigheten fordi «det ikke sier noe om hvor han var mellom han ble utskrevet 23. september og 15. januar». Navalnys advokat mener imidlertid at det her står at han gjennomførte rehabilitering i regi av sykehuset.