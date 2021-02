Nå bestemmes Navalnyjs skjebne. Vil han bli satt fri, eller må han sitte i fengsel i flere år?

MOSKVA (Aftenposten): Den russiske opposisjonspolitikeren har satt fyr på Russland. Nå starter rettssaken mot ham.

Aleksej Navalnyj under rettssaken. Foto: Moscow City Court / NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

2. feb. 2021 08:43 Sist oppdatert nå nettopp

Gatene rundt byretten i Moskva er tirsdag morgen strengt bevoktet av politi. Den vanlige morgentrafikken må ta en annen rute.

Det russiske rettsvesenet er i dag arenaen for et nytt kapittel i det politiske dramaet som har utspilt seg de siste ukene.

Tirsdag ca kl 08.45 norsk tid ankom Aleksej Navalnyj retten, ifølge russiske medier. Nå starter rettssaken som bestemmer hans skjebne.

Rettssaken foregår i rom 635. Navalnyj sitter bak glass. Han har på seg de samme klærne han hadde under sist rettshøring, men er i tilsynelatende god form, ifølge avisen Kommersant.

På spørsmål om bosted, svarte Navalnyj:

– Akkurat nå bor jeg i fengsel.

Utenfor arresteres Navalnyjs tilhengere:

Opposisjonspolitikeren er nå blitt president Vladimir Putins erkefiende. I to uker har han mobilisert store folkemengder over hele Russland mot presidenten - og for hans egen frihet.

Han ble 20. august utsatt for et giftangrep i Sibir. Han fikk behandling i Tyskland og valgte å returnere til Russland 17. januar, selv om han visste at han mest sannsynlig ville bli arrestert. Det ble han også – allerede i passkontrollen.

Risikerer flere år

Nå skal retten avgjøre om de ønsker å omgjøre en ubetinget straff til en betinget straff.

Her ankommer hans kone Julija retten:

I 2014 ble han nemlig dømt til betinget fengsel i den såkalte Yves Roches-saken. Han er nå ettersøkt for å ha brutt møteplikten. Bruddene skal ha skjedd før og etter han ble forgiftet, ifølge russisk statlig TV.

Det er fengselsvesenet som har bedt om at dommen blir omgjort. Mandag erklærte russisk påtalemyndighet at de støtter anmodningen.

Blir dommen omgjort, vil han trolig måtte sitte i fengsel i 2,5 år. Opprinnelig var dommen på 3,5 år, men han har allerede sonet ett år i husarrest for samme anklage.

Politiet har sperret av deler av Moskva sentrum i forbindelse med rettssaken mot Aleksej Navalnyj. Det er varslet store demonstrasjoner. Foto: Evgenia Novozhenina, Reuter / NTB

Flere anklager

Gjennom årene har det vært reist mange straffesaker mot Aleksej Navalnyj. Hans tilhengere mener de er politisk motivert. En gang har også den europeiske menneskerettsdomstolen underkjent en dom mot ham.

I tillegg til straffesaken mot ham som behandles tirsdag, har den russiske etterforskningskomiteen startet en stor bedrageri-etterforskning mot ham. I denne saken er han. mistenkt for å ha brukt penger som ble gitt i gave til hans egne organisasjoner, på personlig forbruk. Det skal dreie seg om 40 millioner kroner, ifølge den russiske etterforskningskomiteen.

Fakta Aleksej Navalnyj * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, noe han sier har politiske motiver. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. Kilde: NTB Vis mer

Det var stort politioppbud utenfor byretten i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko, AP / NTB

– Internasjonalt spørsmål

Flere vestlige land har uttrykt bekymring for Navalnyjs situasjon. Under rettssaken tirsdag ankom det diplomater fra Storbritannia, Bulgaria, Sveits, Latvia, Polen og østterrike, melder nyhetsbyrået RIA Novosti.

