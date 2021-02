Demokratene: Trump satte alle kongressmedlemmenes liv i fare

Donald Trump utsatte alle medlemmene i Kongressen for livsfare da han sendte sine tilhengere som en «ladet kanon» mot de folkevalgte, hevder Demokratene.

En rekke Trump-tilhengere stormet Kongressen onsdag 6. januar. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB-AFP-AP

11 minutter siden

Påstanden fremmes i prosesskrivet fra demokrater i Representantenes hus, som fungerer som aktorat i riksrettssaken som starter mot Trump neste uke.

– I et alvorlig svik mot sin presidented oppildnet president Trump en voldelig mobb til å angripe USAs Capitol under fellesseansen, og dermed hindre godkjennelsen av Joe Biden som vinner av presidentvalget, sier aktoratet med kongressmedlem Jamie Raskin i spissen.

Det 77 sider lange prosesskrivet ble tirsdag sendt til Senatet, som er domstol i saken der Trump er tiltalt for å ha hisset til opprør. Her legger aktoratet for første gang fram de rettslige argumentene som de ventes å fremme under riksrettssaken. De knytter Trumps grunnløse påstander om valgfusk, og innsatsen for å omgjøre resultatet av presidentvalget, til stormingen av Kongressen 6. januar.

Trumps advokater

– En manglende dom vil gi mot til fremtidige ledere til å forsøke å beholde makten med alle midler – og vil antyde at det ikke finnes noen grense en president kan krysse, heter det videre.

Det amerikanske folk må beskyttes «mot en president som provoserer fram vold for å velte vårt demokrati», mener demokratene, som mener Trump er ansvarlig for opptøyene 6. januar der fem mennesker mistet livet.

Trumps advokater ventes å sende inn sine egne rettsdokumenter tirsdag. En av advokatene, David Schoen, sa mandag til Fox News at de vil argumentere for at rettssaken er grunnlovsstridig. De mener dessuten at forsøk på å hindre Trump fra å få politiske verv i framtida, er udemokratisk og at hans uttalelser beskyttes av ytringsfriheten.

«Heksejakt»

Trump selv har ikke villet ta ansvar for stormingen av Kongressen, men fordømte 14. januar voldsbruken til sine støttespillere. Riksrettsprosessen har han kalt for latterlig og «den største heksejakten i politikkens historie», et begrep han også brukte om den første riksrettssaken.

For at han skal bli dømt, må samtlige demokrater og 17 av de 50 republikanske senatorene finne ham skyldig.