Foto: Morten Uglum Verden Amerikansk politikk Når startet USA: 1619 eller 1776? Historie er blitt en politisk kruttønne.

6 minutter siden

Lyden av blåsebelgen høres lang vei. Clain fyrer opp i smien i Jamestown en frostkald søndag morgen. Han er bare 16 år, men er likevel lærling i et yrke som var sentralt for de første engelske bosetterne i den nye verden for 400 år siden.

– I dag skal jeg lage spikere og kroker, forteller han.