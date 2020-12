Erna Solberg: Brexitavtale er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge

På julaften ble EU og Storbritannia enige om en handelsavtale etter brexit. Britiske myndigheter er storfornøyd med avtalen. Det er også statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg gratulerer EU og Storbritannia med den nye handelsavtalen. Hun mener avtalen er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge. Foto: Jil Yngland

NTB

24. des. 2020 16:31 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) mener brexitavtalen mellom EU og Storbritannia vil gi forutsigbarhet også for Norge.

– Jeg vil gratulere Storbritannia og EU med å ha blitt enige om en avtale for sitt fremtidige forhold. Dette er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge. En avtale vil gi forutsigbarhet for alle, også oss, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Nå må avtalen gjennom de formelle prosedyrene i Storbritannia og EU. Norge har på plass ordninger, enten midlertidige eller permanente, på en rekke områder, og er godt rustet for det som vil være en ny situasjon også for norske bedrifter og borgere, fortsetter Solberg.

Statsminister Boris Johnson og Storbritannia ble enige med EU om en handelsavtale på julaften. Foto: Tolga Akmen / AP / NTB

Boris Johnson: Vi har tatt tilbake kontrollen

– Alt britene ble lovet i folkeavstemningen i 2016 og i valget i fjor er innfridd med denne avtalen, sier Boris Johnson.

– Vi har tatt tilbake kontrollen over våre penger, grenser, lover, handel og fiskeområder. Avtalen er fantastiske nyheter for familier og bedrifter i alle deler av Storbritannia.

Ifølge en pressemelding dekker avtalen handel verdt 7.823 milliarder kroner i 2019.

– Avtalen garanterer også at vi ikke lenger er i EUs grep. Vi er ikke bundet av EU-regler, EU-domstolen har ingen rolle, og alle våre sentrale linjer av suverenitet er oppnådd. Det betyr at vi vil ha full politisk og økonomisk uavhengig 1. januar 2021.

Storbritannia forlot EU i slutten av januar. En overgangsperiode ut året har sørget for at det var få praktiske endringer på utmeldingsdatoen. På julaften ble partene enige om en brexitavtale.

– Endelig enighet

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun er fornøyd med utfallet av brexitforhandlingene med Storbritannia.

– Vi har endelig nådd en enighet. Det var en lang og kronglete vei, men vi har en god avtale å vise til, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på pressekonferansen klokken 16.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: JOHANNA GERON / X07006

– Det er en rettferdig og balansert avtale, og det var den riktige og ansvarlige tingen å gjøre for begge sier, legger hun til.

– VI kan endelig legge brexit bak oss, og Europa kan fortsette å gå fremover.

Hun understreker at selv om Storbritannia er blitt et tredjeland, så er landet fortsatt en partner som nyter høy tillit.

– Vi har vørt allierte lenge, og vi deler verdier og interesser. EU og Storbritannia skal jobbe skulder ved skulder for globale mål, sier hun.

Tror det er et tap for Storbritannia

Hun understreket likevel at hun ikke tror Storbritannias uttrekning vil tjene landet.

– Ingen avtale kan endre virkeligheten eller tyngdekraften i dagens økonomi og dagens verden. Vi er en av gigantene, sier von der Leyen.

EU-toppen takker både sin egen forhandlingsleder Michel Barnier og hans britiske motpart David Frost.

– Dere har vært tøffe, men rettferdige forhandlingspartnere, sier hun til britene.

Sturgeon: Skottland må kartlegge sin framtid

Brexit blir gjennomført mot skottenes vilje, sier Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Hun sier Skottland nå må gå sin egen vei.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon Foto: Virginia Mayo / AP

En brexitavtale ble endelig kunngjort i 16-tiden julaften. Og selv om mange hilser avtalen velkommen, understreker Sturgeon at brexit ikke er det Skottland ønsker.

– Det finnes ingen avtale som noen gang vil kompensere for det som brexit tar fra oss, tvitret førsteministeren like før klokka 16.

– Det er på tide at vi kartlegger vår egen fremtid som en uavhengig, europeisk nasjon, la hun til.