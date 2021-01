Romney advarer partikolleger: Dere vil bli husket som medskyldige

Senator Mitt Romney sier republikanerne som fortsatt støtter Donald Trumps påstand om at valget blir stjålet, vil bli husket som medskyldige.

Mitt Romney holdt et følelsesladd innlegg i Senatet etter at det igjen ble samlet etter å ha blitt evakuert onsdag. Foto: Senate Television via AP/NTB

NTB

7. jan. 2021 07:25 Sist oppdatert nå nettopp

Romney, som var kandidat for republikanerne mot Barack Obama i 2012, sa i sin tale til Senatet etter at det igjen var samlet onsdag, at han vet hvordan det er å tape. Men et tap er ikke noe man kan lyve seg ut av, sa Romney.

– Det beste vi kan gjøre for å vise respekt for velgerne som er opprørt, er å fortelle dem sannheten, sa Romney og oppfordret sine kolleger til ikke å stemme for innsigelser mot sertifiseringen av valgresultatet.

Romney var selv blant dem som måtte evakueres da sinte Trump-tilhengere stormet kongressbygningen.

– Det som skjedde her i dag var et opprør oppildnet av presidenten i USA, sa Romney i et følelsesladd innlegg.

Han har vært en arg Trump-kritiker som er blitt latterliggjort av Trump flere ganger. Romney advarer republikanerne som fortsatt står ved Trumps side.

– De som fortsetter å støtte hans farlige spill ved å motsette seg resultatet i et legitimt, demokratisk valg, vil for alltid bli sett på som medskyldige i et uhørt angrep på vårt demokrati. De vil bli husket for sin rolle i denne skammelige hendelsen. Det blir deres arv, sa Romney.