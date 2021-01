Trump-administrasjonens siste henrettelse er gjennomført

Aldri tidligere har en administrasjon brukt så mye ressurser på å få henrettet flest mulig før en ny president overtar makten.

Anti dødsstraff-aktivisten, Ashley Kincaid, demonstrerer mot henrettelsen av Dustin Higgs. Foto: Austen Leake / The Tribune-Star, AP, NTB Scanpix

NTB

Nå nettopp

Bare fem dager før Joe Biden overtar som president, har USA gjennomført sin 13. føderale henrettelse, den siste mens Donald Trump har makten.

Dustin Higgs er den tredje personen som er blitt henrettet med en giftsprøyte denne uken. Henrettelsen fant sted i et fengsel i Terre Haute i delstaten Indiana fredag kveld amerikansk tid. Han var dømt for å ha drept tre kvinner i et naturreservat i 1996.

Joe Biden er kjent som motstander av dødsstraff, men Donald Trump er en ivrig tilhenger.