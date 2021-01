Republikaneren som leder Senatet: – Biden-avstemningen blir min viktigste noensinne

Senatet og Representantenes hus skal stemme over valget av Joe Biden som ny president i USA. Da blir det bitter debatt.

Mitch McConnell er lederen i Senatet. Foto: Tom Brenner, Pool Reuters

12 minutter siden

Demokratenes kandidat Joe Biden vant avstemningen i valgdelegatkollegiet. Han fikk 306 stemmer, mens Donald Trump fikk 232.

6. januar skal Senatet og Representantenes hus godkjenne avstemningen. Kongressen er USAs nasjonalforsamling og består av de to kamrene.

Flere republikanere i Representantenes hus har sagt de vil stemme for at Trump vant valget. Ledelsen i Trumps parti har imidlertid frarådet å gjøre det samme i Senatet.

Men om én fra hvert av Kongressens to kamre stemmer mot valgresultatet, blir det debatt. Det har republikaneren som leder Senatet, Mitch McConnell, jobbet hardt for å unngå.

Joe Biden vant presidentvalget i USA. Foto: Andrew Harnik/AP/NTB

Tapt kamp for republikanerne

McConnell har allerede gitt uttrykk for at han anerkjenner Bidens seier. Det har gjort Donald Trump rasende.

McConnell kalte torsdag morgen de republikanske senatorene inn til et ekstraordinært telefonmøte, skriver amerikanske Axios. Der skal han ha sagt at avstemningen 6. januar blir hans viktigste noensinne.

Krisemøtet kommer i kjølvannet av Missouri-senator Josh Hawleys ferske uttalelser. Han vil stemme mot at Biden vant valget. Det er stikk i strid med McConnells ønsker. Han vil ha minst mulig dramatikk rundt avstemningen.

McConnell skal ha sagt at avstemningen setter republikanerne i en forferdelig situasjon. Det begrunner han i at valget står mellom å trosse partiets mest populære politiker, Trump, og å undergrave demokratiet.

Republikanerne har ingen mulighet til å hindre Biden, skriver The Washington Post. Til det trengs flertall både i Senatet og Representantenes hus. Mens demokratene har et knapt flertall i Representantenes hus, er det motsatt i Senatet. Flere republikanske senatorer har også gitt uttrykk for at de mener Trump tapte valget.

Provoserer partifellene sine

Hawley har imidlertid sagt at han kommer til å stemme imot Biden.

Det skal ha gjort mange republikanske senatorer sinte, skriver Axios. I telefonmøtet skal de ha presset Hawley på hva han kommer til å gjøre.

Det var bare ett problem: Hawley svarte aldri ettersom han ikke koblet seg på samtalen, skriver Politico.

McConnell skal ha brukt store ord i møtet, skriver Axios.

– Jeg har vært 36 år i Senatet. Jeg har avlagt mange viktige stemmer. Men etter min mening blir dette den mest avgjørende, skal han sa sagt, ifølge avisens kilder.

McConnell frykter at republikanske senatorer på gjenvalg i 2022 støter fra seg mer moderate velgere ved å stemme for Trump 6. januar, skriver Politico. Valgperioden til en senator er seks år, og rundt en tredjedel av senatet er på valg hvert andre år.

Etter møtet sendte Hawley en e-post til partifeller hvor han utdypet hvorfor han ønsker å stemme mot Biden, skriver den samme avisen.

The Washington Post skriver at Hawley kan bruke debatten for å markere seg da han kan være en potensiell presidentkandidat i 2024.

Senator John Thune fra Sør-Dakota har sagt at han håper også republikanerne snart innser at valget er tapt. Da fikk han kjenne Trumps vrede. «Hans politiske karriere er over», tvitret presidenten. Thune, nummer to av republikanerne i Senatet, er på gjenvalg i 2022.

USAs president, Donald Trump. Foto: Tom Brenner

Visepresidenten grep inn i søksmål

Valget av Joe Biden som ny president i USA i november har splittet landet i to. Trump og flere av hans tilhengere har fremdeles ikke anerkjent at Biden vant valget.

Det republikanske partiet har levert en rekke søksmål. Det begrunnet de i valgfusk i ulike delstater. Slik ønsket de å få omgjort valget. Søksmålene har endt med nederlag på nederlag.

En rekke republikanere sendte et søksmål med ønske om å utvide Trumps visepresident Mike Pences innflytelse på valgresultatet. I søksmålet ble det argumentert for at Pence hadde myndighet til å kunne bestemme hvilke valgdelegater som kan godkjennes. Når visepresidenten er til stede, er han Senatets øverste leder. Dermed er det Pence, slik tradisjonen er, som leder seremonien når Kongressen 6. januar skal godkjenne valgdelegatenes stemmer.

Han ba torsdag dommeren avvise søksmålet. Pence mener ikke han er rett mann til å gripe inn, skriver mediene.

Fremdeles er det ikke blitt dokumentert utstrakt valgfusk knyttet til Bidens seier. Valget ble avholdt den første uken i november.

Bidens innsettelse som ny president finner sted 20. januar.