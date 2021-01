Han tror EU vil kollapse innen 10 år. Med britene ute av EU, vil det bli et ras av nye land som vil følge etter?

BRUSSEL (Aftenposten): Europas ubestridte EU-hater, Nigel Farage, spår at EU vil kollapse innen ti år. Og at det vil komme et ras av nye land som vil følge Storbritannia ut av EU.

Europas ubestridte EU-hater og brexit-konge, Nigel Farage, mener britenes farvel til EU bare er starten på en smittebølge hvor andre land som vil gjøre det samme. Foto: Matt Dunham, AP/ NTB

Spådommen om at EU skulle gå i oppløsning, er nok mest Farages drømmescenario.

Men kan britenes farvel til «Brussels lenker» ha en smitteeffekt som får andre EU-land til å vurdere det samme?