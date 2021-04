Koronakommisjonen om Sverige: Man kan undres over at regjeringen ikke endret politikk.

Man kan undres over at den svenske regjeringen ikke vedtok ny politikk for å redusere smittespredningen og dødsfall, skriver den norske koronakommisjonen.

Man kan undre seg over at statsminister Stefan Löfven og resten av den svenske regjeringen ikke vedtok en ny politikk for å redusere smittespredningen og dødsfall, skriver den norske koronakommisjonen. Foto: Jonas Ekströmer/TT/NTB

15. apr. 2021 14:03 Sist oppdatert nå nettopp

Den norske koronakommisjonen går i sin rapport langt i retning av å kritisere den svenske regjeringen. De kunne gjort mer for å redusere smittespredningen og antallet dødsfall, antyder kommisjonen.

Det har vært omtalt også tidligere at i Sverige er det helsebyråkratene, med statsepidemiolog Anders Tegnell som frontfiguren, som har styrt landet gjennom koronapandemien. Det skyldes blant annet at den svenske grunnloven «forbyr regjeringen å gripe inn i myndighetenes behandling av enkeltsaker», slik kommisjonen formulerer det i sin rapport.