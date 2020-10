Sveriges sosialminister: Pandemien har avslørt problemer i eldreomsorgen

Sveriges sosialminister Lena Hallengren mener pandemien har avdekket svakheter i Sveriges eldreomsorg. Men hun avviser at Sverige sviktet sine eldre.

Lena Hallengren sier at det som har skjedd i pandemien har gjort det klart at eldreomsorgen må bli bedre. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/Svenska Dagbladet

Lørdag skrev Aftenposten om de mange dødsfallene på svenske sykehjem under koronapandemien. De svakeste skulle beskyttes mot viruset. Nå spør mange pårørende hvorfor deres kjære på sykehjem døde.

Det finnes ingen «heldekkende» forklaring på hvorfor Sverige og en del andre land er blitt rammet så hardt, skriver Hallenberg til Aftenposten.

Sosialministeren peker på at selv naboland i Europa er blitt rammet ulikt, selv om de har hatt like tiltak.

– Men vi hadde en klart høyere større smittespredning i vår enn man hadde i Norge. Pandemien har belyst utfordringer og problemer i eldreomsorgen, skriver hun i en e-post.

Hun sier at granskningene som nå gjøres av Sveriges helsetilsyn og koronakommisjon er viktige.

– For meg som sosialminister er det viktig at vi nå drar lærdom av det som har hendt for å gjøre den svenske eldreomsorgen sterkere, skriver Hallengren i en epost.

Fullstendig uakseptabelt

Sverige har hatt langt flere koronadødsfall enn nabolandene. Nesten halvparten, 2746, har skjedd på de svenske eldreboligene, «særskilt boende». Det er her de svakeste eldste bor. Myndighetene har erkjent at de ikke klarte å skjerme de eldste godt nok. Nå letes det etter forklaringer.

Som Aftenposten har skrevet er det flere pårørende som ber om svar på om deres far eller mor har fått den behandlingen de skulle.

– Granskinger i svensk presse viser at mange eldre aldri fikk tilbud om aktiv behandling mot covid-19, for eksempel i form av oksygen, og ikke fikk møte noen lege fysisk, men ble overlatt til palliativ behandling. Hvordan ser du på det? Var retningslinjene gode nok?

– De tilfellene der eldre ikke fikk en individuell vurdering av sine pleiebehov er fullstendig uakseptable. Dette er noe vår inspeksjonsmyndighet nå analyserer og de kommer til å granske hvert tilfelle, skriver hun.

Lover satsing på eldreomsorgen

Hallengren sier at hun ønsker endringer i eldreomsorgen. Hun lover en historisk satsing på eldreomsorgen i neste års budsjett for å skaffe flere fast ansatte og at flere blir utdannet til hjelpepleiere.

– Jeg har lenge mente at vi trenger å ta et kvalitetssprang, at eldreomsorgen må styrkes. Det som har skjedd under pandemien har styrket meg i den overbevisningen.

– Hva sier du til dem som påstår at Sverige sviktet sine eldre?

– Jeg vil si at de tar helt feil. Siden dag én av denne pandemien har regjeringen hatt de eldre for øye helt enkelt fordi vi visste at det var den gruppen som ville bli hardest rammet hvis de ble smittet, skriver hun.