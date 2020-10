Landet har fått has på viruset to ganger. Velgerne vil trolig belønne «redningskvinnen» med et valgskred.

Med noen av verdens strengeste tiltak har New Zealand klart å stagge smitten bedre enn de fleste. En karismatisk statsminister får mye av æren.

Valgkampen i New Zealand er blitt drevet nærmest som normalt de siste ukene etter at landet ble erklært virusfritt for annen gang. Egentlig skulle valget avholdes i september, men det ble utsatt til 17. oktober på grunn av et nytt utbrudd i Auckland. Foto: Mark Baker/AP/NTB

Åtte måneder inn i pandemien er Europa på full fart inn i en ny smittebølge. Portforbud og nye nedstenginger innføres i rekordfart.

Men på et lite øyrike i det sørvestlige Stillehavet er ting oppsiktsvekkende nær normalen. Puber er fullpakkede. Munnbind er nærmest ikke å se. I forrige uke ble en rugbykamp spilt foran 30.000 tilskuere. Og 10. oktober samlet 5000 mennesker seg til en musikkfestival i landets neste største by, skriver Time.

New Zealand har for andre gang klart noe de fleste andre land i verden bare kan drømme om – ta tilbake hverdagen. I hvert fall for øyeblikket.

– «New Zealands redningskvinne»

I tillegg er det valgkamp. De siste ukene har kandidatene møtt velgerne med både selfies og håndtrykk.

Lørdag 17. oktober går kiwiene til valgurnene.

Med en solid ledelse på de fleste målinger, skal det mye til for at statsminister Jacinda Ardern og partiet Labour, fratas makten.

Slik så det ikke ut ved inngangen av året. Da mente mange velgere at partiet på venstresiden hadde trøbbel med å levere på tidligere valgløfter. Så kom pandemien.

Labours oppslutning skjøt til værs. Det samme gjorde velgernes vurdering av Arderns personlige innsats – i april nådde den nesten rekordhøye 65 prosent. I sommer kalte en partifelle statsministeren for «New Zealands redningskvinne».

– Mange velgere føler at Ardern bokstavelig talt har reddet dem, sier den politiske kommentatoren Ben Thomas til The Economist.

Til nå har landet kun registrert 25 dødsfall og drøyt 1880 smittetilfeller.

Helsemyndigheter i New Zealand mener det ikke er nødvendig å holde avstand lenger etter at landet har fått kontroll på viruset for andre gang. Foto: Mark Baker / AP / NTB

Resolutt respons

«Gå hardt og gå tidlig». Det har vært Arderns budskap.

Myndighetenes taktikk var helt fra pandemiens begynnelse, å eliminere viruset før det fikk skikkelig fotfeste i landet. De første reiserestriksjonene var på plass allerede 3. februar – nesten en måned før landet registrerte sitt første smittetilfelle.

Da Norge stengte ned 12. mars, hadde vi 621 registrerte smittede.

I midten av mars gjorde New Zealand det samme. Da var antall smittede på 102. Folk ble bedt om å holde seg hjemme, store samlinger ble forbudt og skolene stengte. Fokuset ble umiddelbart rettet mot å utvide testkapasiteten og intens smittesporing, skriver Business Insider.

I april nådde New Zealand sitt høyeste antall smittetilfeller på én dag – 89. Men så snudde det.

I juni erklærte landet seg for virusfritt. Restriksjoner ble i stor grad opphevet.

Det varte i litt over 100 dager. Så ble det meldt om et nytt utbrudd i landets største by, Auckland med 1,6 millioner innbyggere.

Utbruddet talte kun noen titalls tilfeller. Men igjen reagerte myndighetene umiddelbart og resolutt. Byen ble stengt ned.

I starten av oktober kunngjorde Ardern for andre gang at New Zealand hadde kvittet seg med viruset. De fleste restriksjoner ble igjen løftet.

Etter over 100 dager uten virussmitte, ble et nytt utbrudd oppdaget i Auckland med 1,6 millioner innbyggere. Flere titalls tilfeller ble knyttet til utbruddet. Foto: Mark Baker / AP /NTB

Historisk økonomisk nedgang

De strenge tiltakene har imidlertid kostet New Zealand dyrt. I årets andre kvartal krympet landets BNP med 12,2 prosent. Det har aldri skjedd før i landets historie.

Flere eksperter har pekt på at øyrikets isolerte beliggenhet har gjort smittebegrensningen enklere. Landet har fortsatt stengt grensene for utlendinger. I tillegg har de en relativt liten befolkning – rundt fem millioner, noenlunde samme antall som Norge.

Likevel er flere politiske observatører imponert over Arderns lederskap under krisen. Hun har klart å få kiwiene med på laget med en tydelig og solidarisk retorikk, mener Richard Shaw, professor i politikk ved Massey University i New Zealand.

– Ardern har vist mestertakter i politisk kommunikasjon, sier Shaw, ifølge Time.

Statsminister Jacinda Ardern får skryt for sin tydelige krisekommunikasjon. Gjennom de første månedene av pandemien snakket hun nesten daglig til landets innbyggere via Facebook Live. Her demonstrerer hun hvordan man bør bruke munnbind. Foto: Facebook/Jacinda Ardern/NTB

Stjerneskudd på den politiske arenaen

Ikke overraskende har mye i årets valgkamp dreid seg om den 40 år gamle statsministeren.

Kontrasten er stor til da hun på svært overraskende vis kom til makten for tre år siden. Bare noen uker før valget i 2017, overtok den da relativt ukjente politikeren som partileder. Mot alle odds klarte hun å føre Labour til regjeringskontorene på en velgerbølge mediene kalte «Jacindamania».

Med det ble hun verdens yngste kvinnelige statsminister.

Best i kriser

Siden da har hun opparbeidet seg en høy stjerne. Ardern er noe så sjeldent som en verdenskjent politiker fra New Zealand. Blant annet har hun prydet forsiden på magasinene Vogue og Time. I internasjonale liberale kretser har hun seilet opp som et progressivt ikon.

Internasjonalt ble hun for alvor kjent for måten hun ledet landet gjennom Christchurch-massakren i 2019 som tok livet av 51 mennesker. I etterkant av tragedien fikk hun blant annet på plass strengere våpenlovgivning på rekordtid.

Og det er hennes krisehåndtering som først og fremst har skaffet henne nasjonal anerkjennelse, mener politiske kommentatorer.

– Hun utmerker seg i krisetider. Hennes enorme anlegg for sympati er veldig genuin. Og hun er nok i stand til å projisere disse følelsene mer effektivt enn noen andre i det internasjonale samfunnet gjør, sier Ben Thomas til CNN.

Bildet av den newzealandske statsministeren, som vokste opp i et mormonsk hjem, i hijab, gikk verden rundt i etterkant av Christchurch-massakren. Angrepene mot to moskeer i Christchurch i mars 2019 var de verste voldshandlingene og de første terrorangrepene i New Zealands moderne historie. Foto: Jorge Silva/Reuters/NTB

Men Ardern møter likevel kritikk. Flere mener hun ikke har levert på flere av sine viktigste valgløfter, blant annet å bøte på boligmangelen og redusere barnefattigdom i landet.

Kan bli historisk resultat

De tre siste årene har Labour styrt sammen med høyrepopulistiske New Zealand First. I tillegg har Green Party vært en del av koalisjonen.

Går absolutt alt riktig vei, har noen meningsmålinger antydet at Labour kan få rent flertall med nesten halvparten av stemmene.

Det har aldri skjedd under dagens valgordning, som ble innført i 1996. New Zealands proporsjonale valgsystem legger til rette for koalisjonsregjeringer.

De siste dagers målinger tyder likevel på at Labour trolig vil danne regjering med venstrevridde Green Party. Det vil i så fall være landets første rene venstreside-regjering på over 20 år.

Og i starten av oktober foretrakk rundt halvparten av velgerne Ardern som statsminister. 23 prosent sa det samme om hennes motstander fra opposisjonen, Judith Collins (t.h.) Foto: Fiona Goodall/Reuters/NTB

