Ole Einar Bjørndalens svoger banket opp av politi. Nikita Domratsjev trodde han var blitt blind.

MOSKVA (Aftenposten): Det hviterussiske politiet går hardt til verks for å kvele opprøret. Nå får politiet lov til å skyte med skarpt mot demonstranter.

Her blir Nikita Domratsjev banket opp av hviterussiske sikkerhetstyrker.

13. okt. 2020 13:21 Sist oppdatert 26 minutter siden

Nikita Domratsjev forteller at han bare skulle sykle en tur gjennom den hviterussiske hovedstaden Minsk for å besøke sin mor. Det ble en sykkeltur han sent vil glemme.

– Det kom folk i olivenfargede uniformer mot meg. De skrek. Fra den andre kanten kom det sikkerhetsstyrker i svarte uniformer, sier Nikita Domratsjev til nyhetsnettstedet tut.by.

Han er bror til skiskytteren Darja Domratsjeva, som er gift med den norske vintersportshelten Ole Einar Bjørndalen.

Nikita ble slått av sykkelen uten forklaring. Han ble liggende på bakken mens politiet fortsatte å slå med batonger.

– Jeg så gnister foran øynene. Kjente at blodet rant fra hodet, beskriver han.

Etter å ha blitt kraftig banket opp, ble Bjørndalens svoger fraktet til en minibuss. Der ble han nok en gang truet, forklarer han.

– Jeg sa at jeg trodde jeg var blitt blind og ba dem om å ringe ambulanse.

Han fikk beskjed om at lege ventet på politistasjonen.

– Politiet bare lo av meg, sier han.

Nå er Nikita siktet for å ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon. Slik så han ut etter møtet med politiet:

Fakta Hviterussland Republikk i østlige Europa. Grenser mot Polen i vest, Litauen og Latvia i nordvest, Russland i nord og øst og Ukraina i sør. Har omtrent 9,5 millioner innbyggere. Ble selvstendig i 1991 da Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikken erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Er nært knyttet til Russland. Landet er medlem av Samveldet av uavhengige stater (SUS) og har et tett økonomisk og militært samarbeid med Russland. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Langvarige demonstrasjoner

Nikita Domratsjev er bare en av hundrevis av hviterussere som har hatt et brutalt møte med hviterussisk politi de siste ukene.

Her angriper sikkerhetsstyrker demonstranter i Minsk 11. oktober. Foto: AP

Siden presidentvalget 9. august har hviterussere demonstrert mot landets president gjennom de siste 26 årene – Aleksandr Lukasjenko.

Demonstrantene krever nyvalg. Sammen med opposisjonen mener de at Lukasjenko vant valget ved hjelp av massivt valgfusk.

– Skuffende svar

Domratsjev var tilsynelatende ikke en del av demonstrasjonene. Likevel har mange hviterussere ventet på en reaksjon fra søsteren Darja.

Sikkerhetsstyrkene i Hviterussland bruker vannkanoner og pansrede personellkjøretøy mot demonstrantene. Foto: AP

– Hun er en profilert og svært populær idrettsutøver i Hviterussland, med mange følgere både i tradisjonelle og sosiale medier. Så en sterk uttalelse fra henne ville potensielt kunne ha betydning for demonstrasjonene, forklarer Arve Hansen, Hviterusslandsekspert ved Universitetet i Tromsø.

Darja Domratsjeva, Bjørndalens kone, la da også ut en melding på sin Facebook-side tirsdag. Der skriver hun blant annet at det er viktig at «alle roer seg ned og diskuterer alt.»

Dermed uteble en sterk kommentar mot det sittende regimet.

– Kommentaren hennes i dag er litt av en skuffelse, i hvert fall for de hviterusserne jeg har snakket med, sier Hansen.

Han tror det kan ha flere årsaker:

– Kanskje vil hun bare ikke blande politikk med en vellykket karriere. Det er også godt mulig at regimet øver press på henne. Hun har familie, store verdier og en lukrativ eiendom ved Minskaje mora. Regimet er ikke fremmed for å bruke slikt som pressmidler, sier han.

Aftenposten har vært i kontakt med Ole Einar Bjørndalen. Han henviser til Domratsjevas innlegg på Facebook.

Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva på et bilde fra 2016. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Møtt med brutal vold

Opprøret blir møtt av Lukasjenko og politiet med massiv voldsbruk. Lenge var kvinnene fredet i de hviterussiske gatene. Så ble også de arrestert og banket opp. I går var det pensjonistenes tur til å demonstrere. Også de ble møtt med voldsom maktbruk: Tåregass, vannkanoner og køller.

Mandag denne uken meldte også det hviterussiske innenriksdepartementet at de vil la politiet skyte med skarpt mot demonstrantene.

Franak Viačorka, en hviterussisk journalist som følger hendelsene i landet tett, sier at Minsk nå er forvandlet til en krigssone:

– Militære gjennomfører nå søk i boligområder. Lukasjenko lover et blodbad. Ingen andre ønsker det. Bare han vil ha makt. Og hans ønske om makt krever blod.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

