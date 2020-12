Koronakrisen har gjort henne enda mer styrtrik. Nå gir hun bort mer til veldedighet enn Norge gir i bistand.

Forfatteren er verdens tredje rikeste kvinne. Formuen skyldes delvis en manglende vilje til å betale skatt.

MacKenzie Scott (50) er blitt nærmere 200 milliarder kroner rikere i løpet av koronakrisen.

Og hun vet at det er urettferdig.

«Pandemien har vært ødeleggende for mange amerikanere som allerede hadde mye å slite med. Samtidig har den økt milliardærers formuer i betydelig grad», skriver hun i et innlegg på nettstedet Medium denne uken.

Med svimlende 530 milliarder kroner i formue er forfatteren MacKenzie Scott verdens 18. rikeste person – og klodens tredje rikeste kvinne. Men hun er likevel ikke blant de mest kjente supermilliardærene.

Eksmannen Jeff Bezos, derimot, har de fleste hørt om. Han er verdens rikeste mann. Og det er via Amazon-gründerens enorme formue at Scott har skaffet seg sin. Da paret skilte seg våren 2019, fikk hun 25 prosent av aksjene han hadde i selskapet.

Like etterpå lovet hun å gi vekk mesteparten.

Mer enn Norge

I år har hun delt ekstra mye. Rundt seks milliarder dollar, for å være presis.

Det tilsvarer rundt 52 milliarder kroner. Til sammenligning er det norske bistandsbudsjettet for neste år på 38,1 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Scott har valgt å gi bort pengene i form av donasjoner til utvalgte organisasjoner og stiftelser. Den første utbetalingen skjedde i juli, da hun ga bort nærmere 15 milliarder kroner til 117 organisasjoner.

Sjekker mottagerne grundig

Denne uken kom en ny runde: 384 organisasjoner fikk en julegave på tilsammen 36 milliarder kroner. Blant mottagerne var borgerrettighetsorganisasjonen NAACP, ungdomsforeningen YMCA og Easterseals, som hjelper folk med bevegelseshemmelse.

Hvert bidrag var resultatet av en lang og grundig evalueringsprosess, skriver Scott i Medium-innlegget sitt:

«Vi så på 6490 organisasjoner og gikk grundigere gjennom 822 av dem. 438 av disse ble satt til side fordi de ikke kunne dokumentere gjennomslagskraft eller fordi de hadde andre mangler,» skriver hun.

Amazon-gründer Jeff Bezos er verdens rikeste mann. Selskapet hans betaler nesten ikke skatt. Foto: Lindsey Wasson, Reuters / NTB

Denne måten å dele ut penger på – i stedet for å donere alt til et museum eller en enkelt stiftelse – har fått stor oppmerksomhet i USA de siste månedene.

«Enten du har 25 millioner dollar eller 25 dollar å avse, er det mye å lære fra hvordan MacKenzie Scott donerer bort formuen sin,» skriver ukemagasinet Time.

De store donasjonene inngår i en trend blant mangemilliardærer som lover å gi bort pengene sine mens de ennå lever. Gjennom prosjektet «The Giving Pledge» har foreløpig 211 formuende mennesker avgitt et slikt løfte.

Blant dem er flere saudiske prinser og tidligere New York-borgermester Michael Boomberg.

Betaler nesten ikke skatt

De aller rikeste amerikanerne har overtatt en stadig større andel av landets samlede formue de siste tiårene. Forskjellen mellom de superrike og alle andre er blitt svært mye større.

Den rikeste prosenten, for eksempel, eier nå mer enn hele den amerikanske middelklassen til sammen, ifølge tankesmien Brookings.

Mye av dette skyldes en vegring mot å betale skatt, noe som igjen gir staten mindre penger som kan brukes på tiltak til resten av befolkningen.

Selskapet Amazon, for eksempel, som jo er årsaken til MacKenzie Scotts enorme formue, er kjent for å jobbe hardt for å unngå å betale skatt.

I fjor hadde selskapet et driftsresultat før skatt på rundt 120 milliarder kroner etter dagens dollarkurs. Av dette betalte Amazon 1,2 prosent i skatt, ifølge amerikanske skattemyndigheter.