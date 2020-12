Advarer mot falske koronavaksiner

Lenge har det vært mulig å kjøpe falske vaksiner og angivelig blod fra koronapasienter på svartebørsmarkedet. Nå advarer Europol mot at kriminelle vil forsøke å tjene store penger på vaksinasjonsplanene i Europa.

Verdens helseorganisasjon, WHO avdekket i oktober falske influensavaksiner i Mexico i oktober. De falske vaksinene hadde et annet produksjonsnummer og best før-dato, ellers var pakningene identiske med originalmedisinen. Foto: WHO/Europol

5. des. 2020 13:25 Sist oppdatert 15 minutter siden

Flere land i Europa er i ferd med å starte massevaksinering mot covid-19. Millioner av vaksinedoser skal de neste månedene leveres fra flere legemiddelselskaper.

Det forbereder også kriminelle nettverk seg på, advarer Europol.

Fredag sendte det europeiske politisamarbeidet ut et varsel til alle medlemsland om at faren for falske vaksiner vil øke i tiden fremover.

Europol peker på at det lenge har vært tilbudt legemidler som angivelig skal hjelpe mot covid-19 både på det mørke nettet og på vanlige svartebørsmarkeder.

«Kriminelle kan komme til å spre desinformasjon om vaksiner for å svindle enkeltpersoner og firmaer», advarer Europol. Og legger til:

«Når covid-19-vaksiner blir tilgjengelige, er det lite trolig at disse vil bli lagt ut for salg over nettet.»

Allerede i september ble det tilbudt angivelig koronavaksine på det mørke nettet. Aftenposten fant dette eksempelet til 300 dollar pr. dose.

Utnyttet økt etterspørsel etter influensavaksine

I sitt varsel peker Europol på at det i Mexico i oktober ble beslaglagt falske influensavaksiner. Det bekrefter at kriminelle bruker akutte hendelser som en pandemi for å tjene penger. Takket være koronaepidemien har influensavaksine vært uvanlig ettertraktet i år. Det har vært større etterspørsel etter vaksine enn det legemiddelindustrien har klart å produsere. Det har fått kriminelle til å kaste seg rundt og lage kopier av vaksine.

Det samme scenarioet vil vi trolig få se når covid-19-vaksinene blir tilgjengelige, advarer Europol:

Falske vaksiner vil både kunne sirkulere i de illegale markedene, men også bli solgt som vanlige legemidler på det åpne markedet.

«Slike falske vaksiner utgjør en stor fare for folkehelsen hvis de viser seg å være ineffektive eller giftige fordi de lages i laboratorier som ikke følger vanlige hygienekrav», heter det i varselet som ble sendt til alle medlemsland i Europol-samarbeidet.

Kryptovaluta er betalingsmiddel på det mørke nettet. Der ble det i september tilbud blodplasma som skal være fra personer som har hatt covid-19. Prisen: Rundt 75.000 kroner for 50 ml.

Det vises til at falske legemidler mot korona lenge har vært til salgs i ulike kanaler. Dette markedet vil trolig vokse i tiden fremover, varsler Europol.

Blant annet har det siden sommeren vært mulig å kjøpe det som angivelig er blod fra pasienter som har hatt covid-19 og som har utviklet resistens mot viruset. Da Aftenposten sjekket i september, ble det som påstås å være 50 ml av slikt blod solgt for 7000 euro (rundt 75.000 kroner) i kryptovaluta.