I hele Europa diskuteres julefeiringen. Eksperter mener de strengeste smittetiltakene bør gjelde til minst 21. desember.

Advarer mot smitteøkning og flere på sykehus hvis tiltakene stoppes for tidlig.

At denne julen blir annerledes er det ingen tvil om. Mye tyder på at den blir lite sosial i hele Europa. Foto: Paul Chiasson / The Canadian Press / NTB

For å ha kontroll på viruset, anbefaler Det europeisk smittevernbyrået (ECDC) å holde på de strenge tiltakene for å begrense koronasmitte. Helst helt frem til 21. desember.

ECDC har analysert tiltakene i EU/EØS og Storbritannia. Torsdag ble en rapport publisert der de presenterer langsiktige prognoser for hvert europeisk land frem til 25. desember.

Dette mener smittevernbyrået vi kan ha i vente

ECDC har laget en prognose for hva man kan vente av sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av pandemien i julen, sett i forhold til hvilke tiltak som er innført.

Hvis folk kan møtes fritt fra 21. desember, vil det bli en betydelig økning i sykehusinnleggelser og dødsfall allerede første uken i januar, mener ECDC.

Lettes tiltakene denne eller neste uke, kan økningen komme allerede før julaften.

Hvis retningslinjene som nå er innført opprettholdes ut desember, forutser smittevernbyrået at mer enn to tredjedeler av landene kan forvente en nedgang i antall smittede. Samme reduksjon gjelder også innleggelser og død.

For at man skal kunne samles i julen, bør tiltakene med andre ord holdes strenge så lenge som mulig, mener ECDC. Sosial frihet tilsier flere smittede.

Det europeiske smittevernbyrået anbefaler å holde på de strenge tiltakene til tett oppunder jul. De tar utgangspunkt i befolkningen i EU/EØS-land og Storbritannia. Foto: Virginia Mayo / AP

Til tross for at nedstenging har en åpenbar positiv effekt på pandemien, er det flere land som velger å åpne noe opp før den anbefalte fristen 21. desember.

Frankrike og Storbritannia er begge land som gradvis åpner opp før jul. Ifølge ECDCs hypoteser kan dette gi en ny smittetopp i slutten av desember.

Frankrike letter på tiltak 15. desember

President Macron kunngjorde tirsdag forrige uke en plan for delvis gjenåpning. Fra og med lørdag får frisører og vanlige butikker holde åpnet. Befolkningen kan gå tur i en større radius hjemmefra og de kan være ute i opptil tre timer pr. dag.

Fortsatt må de ha med seg en godkjenning når de er utendørs.

Påbudet om å ha med godkjenning opphører 15. desember. Da åpner også franske kulturaktiviteter opp. Det er ikke lov å være ute mellom klokken 21 og 07, men på julaften og nyttårsaften blir det tillatt. Nye retningslinjer er varslet 20. januar.

Strengt i Storbritannia et par uker til

I Storbritannia innførte regjeringen nylig strenge tiltak som skal vare frem til 16. desember. Robert Jenrick fra Det konservative partiet sier til The Guardian at det bør være mulig å lette på restriksjonene etter denne datoen.

Landet er nå delt inn i tre smittevern-nivåer. To av fem innbyggere i England må nå forholde seg til landets strengeste regler.

Disse reglene er blant annet:

Innendørs kan man kun omgås sin egen husstand.

Utendørs kan man møte maks seks personer.

Alle serveringssteder, overnattingssteder og underholdningssteder er stengt, og det er ikke lov med publikum på sportsarrangementer.

Statsminister Boris Johnson prøvde å gi en beroligende beskjed under en pressekonferanse torsdag kveld: «Ditt nivå er ikke din skjebne».

England er delt inn i nivåer med ulike smittevernregler. To av fem må forholde seg til de strengeste reglene. Foto: Matt Dunham / AP

I Norden blir det advart om at en annerledes jul er i vente. I både Danmark og Sverige er smitten økende. I Sverige er en smittetopp spådd i midten av desember. I Danmark var det i november flere dager på rad med over 1200 positive koronatester, ifølge NRK. Mye tyder på at smittetiltakene her forlenges.

Uklart i Danmark etter 13. desember

Etter 13. desember gjelder ikke lenger anbefalingen om å begrense sosial kontakt i Danmark. Her er anbefalingen å ha kontakt med maks ti personer. Hva som skjer senere i desember, er fortsatt uklart.

Statsminister Mette Frederiksen har sagt klart ifra at folk må forberede seg på en svært annerledes jul, slik situasjonen er nå.

Et par regler er allerede bestemt at skal vare ut desember. Det er kravet om bruk av munnbind og forbudet mot å selge alkohol i butikker og kiosker etter klokken 22.

Lite afterski i Sverige

I Sverige ble det torsdag anslått av helsemyndighetene at en smittetopp kan komme i desember.

Under en pressekonferanse samme dag oppfordret statsminister Stefan Löfven alle om å holde ut. Han sa også at julen vil bli annerledes i år. Det samme understreker Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Senere denne uken vil reglene for julen være helt klare i Sverige.

Tegnell har likevel gitt noen beskjeder:

Det bør være små juleselskap med kun de man vanligvis omgås.

Det kommer til å være mulig å reise, men det må gjøres ansvarsfullt.

Afterski på fjellet kan ikke gjennomføres slik som i vår.

Varsler nye råd denne uken

Onsdag sist uke ble de norske koronatiltakene forlenget i tre nye uker. Det betyr at lettelser før 16. desember er usannsynlig. Erna Solberg sa på en pressekonferanse da at Norge kanskje kan starte vaksinering tidlig i 2021. Det betyr at en smittetopp før den tid kan få store konsekvenser.

Bent Høie sier til NRK mandag ettermiddag at klare svar på hvordan man kan feire jul under pandemien kommer denne uken. Rådene er rettet mot hvordan juleselskap kan planlegges, hvor mange som kan inviteres og andre spørsmål mange ønsker svar på.