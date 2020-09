Trumps tidligere valgkampsjef truet med selvmord

Sjefen for Donald Trumps valgkamp i 2016, Brad Parscale, er lagt inn på sykehus etter at han ifølge politiet i Florida truet med å begå selvmord.

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Brad Parscale er lagt inn på sykehus etter at han ifølge politiet truet med å skade seg. Her på et møte i Texas i fjor. Eric Gay / AP / NTB

Politiet lyktes i å overtale Parscale til å komme ut av sin bolig i Fort Lauderdale etter at hans kone ringte og sa han hadde flere skytevåpen og truet med å skade seg selv.

Kommunikasjonsdirektøren i Trumps valgkamporganisasjon, Tim Murtaugh, sier at Parscale er medlem av familien, og at de vil gjøre alt for å støtte ham og hans familie.

Over to meter høy og med et stort skjegg var Parscale, opprinnelig fra Texas, blitt et ikon i Trumps valgkamporganisasjon.

Men han ble nedgradert tidligere i år da Trump lot seg irritere over hans overdådige livsstil i Florida og på grunn av det mislykte massemøtet i Tulsa i Oklahoma tidligere i år.

Parscale hevdet han hadde fått inn over en million billettbestillinger, men det kom bare 6.000 tilhørere, og Trump endte opp med å tale til et hav av tomme stoler. Et par uker etterpå ble Parscale erstattet av Bill Stepien.

