Gruvesjefer går av etter ødeleggelse av 46.000 år gammel kulturarv

Sjefen og to andre toppledere i selskapet Rio Tinto trekker seg etter at gruvegiganten sprengte et eldgammelt kulturarvsted tilhørende Australias urbefolkning.

Administrerende direktør Jean-Sebastien Jacques i gruveselskapet Rio Tinto går av etter at selskapet ødela et eldgammelt kulturarvsted tilhørende Australia urbefolkning. Will Russell / AAP Image via AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

11. sep. 2020 06:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det engelsk-australske selskapet sprengte i mars flere 46.000 år gamle huler i Juukan Gorge i Vest-Australia, og ødela slik den eldste kjente bosetningen til Australias urbefolkning.

Administrerende direktør Jean-Sebastien Jacques går av så snart en erstatter er funnet, eller innen 31. mars, opplyser selskapet. To andre toppledere, Chris Salisbury og Simone Niven, går av ved årsskiftet.

– Det som hendte ved Juukan, var galt og vi er fast bestemt på å sørge for at ødeleggelsen av kulturarvsted med en slik unik arkeologisk og historisk viktighet, aldri skjer igjen som følge av Rio Tintos aktiviteter, sa styreleder Simon Thompson i en uttalelse.

Eldgamle arkeologiske funn

Rio Tinto har tidligere kunngjort at Jacques mister en bonus på 3,5 millioner dollar på grunn av ødeleggelsene. Selskapets aksjonærer og organisasjoner som fremmer selskapers samfunnsansvar, krevde likevel toppsjefens avgang.

Arkeologiske utgravninger i hulene i Juukan Gorge har avdekket noen av de eldste arkeologiske funnene i Australia, inkludert et 28.000 år gammelt spisset kengurubein. Dette er det eldste verktøyet laget av bein oppdaget i Australia.

Arkeologer fant også et belte laget av flettet hår, som DNA-testing har knyttet til urfolk som fortsatt bor i området.

Gruveselskap må være ansvarsbevisst

Interesseorganisasjonen som fremmer urfolks rettigheter i Australia (NNTC), sier de er glade for at sjefene går av, men at andre nødvendige tiltak også må iverksettes for å sikre at noe lignende ikke skjer på nytt.

– Vi håper dette sender en tydelig beskjed til hele gruveindustrien. Dere er nødt til å tre inn i det tjueførste århundret og starte å ta ansvaret dere har for miljø, sosiale forhold og konsernledelse på alvor, sa lederen for NNTC, Jamie Lowe.

Senteret for bedrifters samfunnsansvar i Oseania (ACCR) er også kritisk til hvor lang tid det tok før en avgjørelse ble fattet.

– Her er det snakk om to katastrofer. Den første er den tragiske ødeleggelsen av Juukan Gorge i mai. Den andre er den uredelige håndteringen av styret i Rio Tinto og selskapets øverste ledelse i månedene siden, sa ACCR-advokat, James Fitzgerald.