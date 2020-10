Verden Hviterussland I all hemmelighet møtes de. Her formes den hviterussiske motstanden.

MINSK/MOSKVA (Aftenposten): – Alt er forbudt, bortsett fra å puste. Sergej Douhushau bruker musikken som protest.

27. sep. 2020 09:35 Sist oppdatert nå nettopp

Et smug? Det var en mer enn god nok scene for visesangeren Sergej Douhushau (37).

Det var bare ham, kassegitaren og sangene. Og et titall hviterussere som ville møtes, bare for å synge, under frykt for hva opprørspolitiet kunne finne på. Han delte ut sanghefter i fargene til det gamle hviterussiske flagget: hvit og rød.

De to fargene er blitt symbolet på en stadig vanskeligere kamp midt i Europa.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn