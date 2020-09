Obama-rivalens enke støtter Biden, og Trump svarer: «Joe Biden var John McCains skjødehund»

DETROIT (Aftenposten): Cindy McCain, enken etter republikanernes presidentkandidat i 2008, støtter demokraten Joe Biden foran valget 3. november.

Cindy McCain ber folk stemme på Joe Biden. Ross D. Franklin, AP/NTB scanpix

Nå nettopp

«Det er bare en kandidat i dette valget som står opp for våre verdier som nasjon, og det er Joe Biden.» Slik uttrykte Cindy McCain seg på Twitter tirsdag kveld. Hun er enke etter den politiske veteranen John McCain.

McCain stilte som president mot Barack Obama i 2008. Han var også senator fra Arizona. Dette er en delstat president Donald Trump vant greit i 2016. Nå håper imidlertid demokratene å vinne den tilbake. Biden leder på målingene i delstaten sørvest i landet.

President Trump svarte onsdag morgen med at han knapt kjenner Cindy McCain.

«Joe Biden var John McCains skjødehund», skriver Trump og mener de sto bak mange dårlige beslutninger om «endeløse kriger» og for dårlig hjelp til krigsveteraner.

En skjødehund er en liten selskapshund man kan ha på fanget.

Trump avslutter: «Var aldri tilhenger av John. Cindy kan få ha søvnige Joe».

Vietnam

Trump var flere ganger i tottene på John McCain da han levde. I 2015 snakket han nedlatende om McCains innsats i Vietnamkrigen. McCain var krigsfange og ble torturert der. Trump sa at han likte bedre soldater som ikke lot seg ta til fange.

Ny soldathistorie

Den historien kom nylig overflaten igjen. Tidsskriftet Atlantic skrev at Trump i Paris i 2018 hadde kalt døde soldater for «lettlurte» og «tapere». Tidsskriftets anonyme kilder med førstehånds kjennskap til samtalene sto ikke frem, men andre medier fikk høre det samme. En rekke andre personer i Trump-administrasjonen sa dette ikke var sant.

Cindy McCain mener Biden vil bli en øverstkommanderende soldatene kan stole på fordi han «vet hvordan det er å sende et barn ut for å kjempe».

Bidens nå avdøde sønn Beau var ett år i Irak.

I Arizona er McCains utspill dagens store nyhet. Avisen Arizona Republic hadde saken på topp over hele bredden av sin førsteside i fullformat. Skjermfoto

Ikke alltid enig med Biden

Cindy McCain opptrådte nylig også under demokratenes landsmøte. Der snakket hun om vennskapet mellom ektemannen og Joe Biden. Hun gikk imidlertid ikke ut og oppfordret velgere til å stemme på demokraten. Det gjør hun nå.

I meldingen skriver hun også: «Min ektemann John levde etter en kodeks: landet først. Vi er republikanere, ja, men først og fremst amerikanere.»

McCain medgir at hun ikke alltid er enig med Biden, men tror at han vil lede landet med verdighet.

Joe Biden har takket for støtten: «Cindy, jeg er dypt beæret over din støtte og ditt vennskap», skriver han. Biden gjentar sitt mantra om at «Amerikas sjel må gjenopplives».