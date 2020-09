Nå er også Joe Biden nominert til fredsprisen. Og Donald Trump skryter av at han allerede har fått den.

En britisk Labour-representant har nominert presidentkandidat Joe Biden til Nobels fredspris. Donald Trump bruker nå nominasjonen av ham selv til å skaffe valgkampdonasjoner.

De to utfordrerne til å bli USAs neste president er begge nominert til Nobels fredspris. AP

29. sep. 2020 11:05 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge Sky News er det den britiske Labour-politikeren Chris Bryant som har nominert Biden som en av kandidatene til fredsprisen, som skal deles ut i Oslo 10. desember.

Bryant mener Biden fortjener prisen for at han i en svært turbulent tid i amerikansk politikk har fremstått med et forsonende budskap om at argumenter og ord er å foretrekke fremfor å ty til vold.

– Ord kan endre hjerter og verden

– Mens amerikanske byer har stått i flammer og innbyggere er satt opp mot hverandre, har Joe hatt en beroligende påvirkning, uttaler Bryant ifølge den britiske TV-kanalen.

– Og mens andre har tydd til voldelige løsninger, har han argumentert med at den beste makten er ordets makt, fordi et våpen kan stoppe et hjerte, mens et velplassert ord kan endre mange hjerter og mange hjerter kan endre verden, legger den britiske politikeren til.

Skryter av at han har fått prisen

President Donald Trump har på flere valgmøter i det siste flittig brukt det faktum at han er nominert til fredsprisen for tredje gang, denne gang av Fremskrittsparti-politikeren Christian Tybring-Gjedde.

Nominasjonen blir også benyttet i kampanjen for å skaffe Trump penger til å drive valgkamp.

Men i Facebook-annonser som har dukket opp de siste ukene, har staben til presidenten ikke helt klart å få med seg det korrekte navnet på prisen. I annonsene heter det at Trump er nominert til «The Noble Peace Prize», ifølge Business Insider.

Lørdag 19. oktober ordla Trump seg på en slik måte at man kunne få inntrykk av at han allerede har fått prisen, meldte Huffington Post nylig.

Kampanjen for å skaffe valgkampstøtte til Trump via Facebook har ikke helt fått med seg det korrekte navnet på Nobels fredspris. Facebook

– Dere elsker presidenten deres, og presidenten blir æret med pris, sa Trump på et valgmøte i Fayetteville i Nord-Carolina.

– Det er ikke jeg som prises, dere blir priset med Nobelprisen for Israel, hva vi har gjort med Israel, fortsatte presidenten.

Nettstedet redegjør for hvordan prisnominasjoner kan skje, og forteller hvordan Tybring-Gjedde og noen partikolleger også i fjor nominerte Trump.

Det er 318 nominerte til Nobels fredspris 2020.

211 av dem er personer og 107 er organisasjoner. Dette er det fjerde høyeste antallet noen gang.

Et stort antall personer kan nominere. Det omfatter blant annet medlemmer av alle verdens nasjonalforsamlinger og regjeringer. Universitetsprofessorer, tidligere prisvinnere og Nobelkomiteens egne medlemmer kan også foreslå navn.

Hvem som får årets pris blir kunngjort i Oslo fredag 9. oktober.