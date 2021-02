USA bruker halvannet norsk oljefond på krisepakke

President Joe Biden får flertall for en koronatiltakspakke på 16.000 milliarder kroner. Det tilsvarer halvannet norsk oljefond.

President Joe Biden har fått krisepakken sin halvveis gjennom Kongressen. Foto: AP / NTB

27. feb. 2021 20:57 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det koster flesk å bøte på covid-19-virusets økonomiske skadevirkninger. 1,9 billioner dollar, eller godt over 16 tusen milliarder kroner, er prislappen på tiltakspakken som lørdag ble vedtatt med 219 mot 212 stemmer i Representantenes hus.

Samtlige republikanere og to demokrater stemte mot. Pakken sendes nå videre til Senatet. Der ventes den å bli vedtatt med hårfint flertall, men trolig med flere endringer. Det skriver The New York Times.

Republikanerne synes pakken er for dyr, og at den omfatter tiltak som ikke har noe direkte med koronapandemien å gjøre. I tiltakspakken inngår blant annet en dobling av minimumslønnen til 15 dollar (130 kr) i timen. Men alt torsdag ble det klart at denne delen av krisepakken vil bli avvist av Senatet av formelle grunner: En lønnsreform skal ikke vedtas som del av en krisepakke.

Kontantstøtte til familiene

Store beløp skal sendes i direkte krisestøtte til familiene, 1400 dollar ( ca 12 000 kr) pr. person. Handlingsplanen omfatter også støtte til restauranter og andre småbedrifter som er hardt økonomisk rammet. Milliarder overføres til lokale myndigheter i byer og landkommuner.

– Demokratene sender penger til sine politisk allierte, men løser ikke problemene for amerikanske familier, sa Kevin McCarthy, republikanernes minoritetsleder i Representantenes hus. I et intervju med Fox News sa han at bare ni prosent av pakken går til å bekjempe viruset.

President Joe Biden ber om en positiv og raskest mulig votering i Senatet. Der har de to partiene femti representanter hver, men demokratene kan sikre flertall ved bruk av visepresident Kamela Harris’ dobbeltstemme.

Fremmet før maktovertagelsen

– Vi har ingen tid å miste. Hvis vi nå handler modig, raskt og besluttsomt, kan vi omsider få bukt med dette viruset og få økonomien vår på fote igjen. Folk i dette landet har lidd altfor mye og altfor lenge, heter det i uttalelsen fra Det hvite hus.

Biden presenterte hovedpunktene i planen sin allerede 15. januar, fem døgn før han ble innsatt som USAs president. Den følger opp to store tiltakspakker som ble vedtatt av Kongressen i løpet av fjoråret.