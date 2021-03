Ett stikk, vanlige frysere og tiltak fra andre verdenskrig: Gode nyheter om vaksiner har stått i kø

Mens verden frykter en tredje smittebølge, kommer vaksinenyhetene på rekke og rad.

Barbara Schmalenberger (86) i Hilliard, Ohio, klemmer datteren Melanie Gagnon. Tirsdag fikk hun sin vaksine fra Johnson & Johnson ved OSU Wexner Medical Center i Columbus. - Det er som et mirakel. Jeg kan nesten ikke vente med å fortelle det til resten av familien, sa hun. Foto: Gaelen Morse, Reuters/NTB

I en rekke land inkludert Norge øker nå smitten. Nye og mer smittsomme varianter dukker opp. I mange land, ikke minst EU-land, er utålmodigheten stor. Kravene øker i styrke om å få fart på vaksineringen.

Den siste tiden er det samtidig kommet flere positive store og små nyheter globalt om vaksiner. Sammenlagt kan de lette situasjonen og forkorte tiden der verden er i en slags unntakstilstand.

Ett stikk og kjøleskap

Den største gladnyheten på denne fronten er trolig USAs godkjennelse av en tredje vaksine. USAs legemiddeltilsyn kunngjorde vedtaket sist helg. Den nye vaksinen er utviklet av Janssen Biotech, et selskap eid av Johnson & Johnson (J&J).

Den har et par klare fordeler: Det er nok med én dose. Man trenger altså ikke få pasientene til å møte opp to ganger. Den tåler også fint oppbevaring i kjøleskap i et par måneder. Det letter distribusjonen.

Vaksinen fra Janssen Biotech ble godkjent i USA sist helg. Firmaet Johnson & Johnson står bak denne. Foto: Mark Lennihan, AP/NTB

Fauci: Veldig god

Beskyttelsen mot smitte ser ut til å være litt svakere med J&J enn med Moderna og Pfizer-Biontech. Likevel skal den beskytte 85 prosent mot alvorlige symptomer. Resultatene tyder også på 100 prosent effekt mot behov for innleggelse på sykehus og død.

– Det er en veldig god vaksine. Og nå trenger vi så mange gode vaksiner som mulig, sa USAs smittevernekspert Anthony Fauci.

Fakta Vaksinerte i verden Prosentandel fullt vaksinerte i enkelte land: Israel: 40,25 De forente arabiske emirater: 22,71 USA: 8,49 Serbia: 7,65 Singapore: 3,67 Island: 3,57 Polen: 3,37 Danmark: 3,22 Norge: 3,12 Sveits 3,04 Irland 2,92 Spania 2,75 Tyskland 2,73 Sverige 2,73 Frankrike 2,54 Kilde: Johns Hopkins Corona Virus Resource Center pr. 4 mars. Vis mer

Som i andre verdenskrig

Senere i uken kom også USAs president Joe Biden på banen om Janssen-sprøyten. Han hadde en nyhet som virkelig ga håp. J&J hadde nemlig strevd med å få fart i produksjonen.

Biden hadde brukt en kriseforskrift, en som ellers brukes i krigstid. Den kan brukes til å få konkurrenter til å samarbeide. Nå skal farmasiselskapet Merck produsere vaksinedoser for J&J.

– Dette er den type samarbeid vi så under den andre verdenskrig, sa Biden.

– Nok til alle i mai

Merck er en av tre internasjonale vaksinegiganter som ikke har lykkes i vaksinekappløpet. De andre to er GlaxoSmithKline (GSK) og Sanofi. Sanofi har for øvrig lovet å pakke doser for Pfizer-Biontech. GSK skal for sin del samarbeide med en kandidat som er på oppløpssiden: Curevac.

I USA ga krisetiltaket med Merck og J&J et løft i troen på fremtiden. Biden erklærte at landet nå vil ha nok doser til alle innbyggere før mai er over. Før dette lød anslaget på slutten av juli.

Dette kan etter hvert også være godt nytt for andre land. Naboene Canada og Mexico har hittil forgjeves prøvd å få importere doser fra USA.

Pfizer-Biontechs vaksine blir frosset ned i spesialfrysere frem til den skal brukes. Den tåler imidlertid vanlig frysertemperatur et par uker, viser det seg. Foto: Hannah Beier, Reuters/NTB

Tåler vanlig fryser

Det er også kommet godt nytt om andre typer vaksiner. Da Pfizer-Biontech kom med sin vaksine, hadde den en klar ulempe: Den skal lagres ved rundt 70 minusgrader. Så blir den tinet rett før den skal stikkes i armen på folk.

Dette skapte store problemer for distribusjonen. Ikke minst kunne det være vrient på mindre steder langt fra store folkesentra.

Nå har det amerikanske legemiddeltilsynet vurdert saken på nytt. Vaksinen tåler å være i vanlig fryser i opptil to uker.

Flere eldre får

Vaksinen fra Astra Zeneca er en av tre som er godkjent i EU. Men det har vært tvil om den kan brukes på eldre. Derfor ga mange land den ikke til personer over 65 eller i noen tilfeller over 55 år.

Flere land har vært tilbakeholdne med å gi Astra Zeneca-vaksinen til eldre. Foto: Frank Augstein / AP

Nå endrer dette seg. Nye studier av vaksinerte i England er årsaken. Den var blant annet rundt 60 prosent effektiv mot covid-symptomer for personer over 70 etter bare én dose. Vaksinen reduserte også kraftig risikoen for innleggelse for eldre.

Nå åpner en rekke land for å gi sine godt voksne innbyggere denne vaksinen. Tyskland og Sverige bestemte seg torsdag. Frankrike, Belgia og Italia hadde da allerede løsnet på restriksjonene. Fredag kom Danmark etter. Norge vurderer det samme.

Tyske myndigheter anbefaler også å vente 12 uker med å gi neste dose. Dette skal gi bedre effekt enn om det er mindre tid mellom sprøytene. Fordelen er dermed at det kan gå langt fortere å gi flere den første dosen.

Sputnik i EU?

Russland har drevet sitt eget vaksineprogram. I august i fjor ble Sputnik V godkjent i hjemlandet. Utenlands var ekspertene skeptiske. Den ble nemlig godkjent før testingen var fullført. Forrige måned viste imidlertid en studie i britiske The Lancet at Sputnik V var 92 prosent effektiv.

Flere EU-land i øst har kjøpt den inn. Nå vurderer også EU om den skal godkjennes i hele Unionen.

Vaksinene virker

Vaksinene som er tatt i bruk, har vist gode resultater i store tester. Siden de er helt nye, har de likevel ikke vært forsøkt i det virkelige liv på en hel befolkning.

I Israel begynner man imidlertid å få tall på dette.

Landet begynte sitt program i desember. I februar hadde 84 prosent av dem over 70 fått sine stikk. Blant dem under 50 var bare ti prosent vaksinert. Israel sammenlignet behovet for respirator i de to gruppene. Dette ble brukt som en målestokk på om vaksinene forhindrer alvorlig sykdom.

Konklusjon: Vaksinene ser ut til å fungere godt også utenfor kontrollerte forskningsforsøk.