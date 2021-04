3677? Eller 114.000? Ingen vet hvor mange som er ofre for overgrep i den katolske kirken i Tyskland.

En fersk rapport om den katolske kirken i Köln navngir over 200 overgripere. To biskoper har levert oppsigelse. Folk står i kø for å melde seg ut.

«Elleve år skånselløs behandling av misbrukssakene!» Den sarkastiske karnevalsvognen var en del av protestene utenfor domkirken i Köln 18. mars. Da holdt erkebiskopen pressekonferanse om overgrep. Foto: Martin Meissner, AP/NTB

Nå nettopp

Presten ventet i dusjen med åpen badekåpe. Han ledet skolen der flere gutter bodde på internat. Han var også den eneste voksne som overnattet der. På veggene på rommet sitt hadde han bilder av nakne gutter.

Ofrene forteller hvordan presten begikk seksuelle overgrep mot elevene i dusjen og på kontoret sitt. Akkurat hvordan, orker ikke Patrick Bauer å snakke om.