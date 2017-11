Nå hylles bildelselgeren Langendorff og en lokal mann som helter etter skytetragedien i Sutherland Springs i Texas søndag. De tok opp jakten da den antatte skytteren stakk av i bil.

På Langendorffs Facebook-side renner det inn kommentarer fra folk fra hele verden som uttrykker sin takknemlighet over heltedåden.

«Gud brukte deg som et verktøy for å stoppe denne tragedien. Du vil alltid bli betraktet som en ekte helt. Gud velsigne deg», skriver Alice Williams fra Oklahoma i kommentarfeltet hans.

«Gud velsigne Texas, Gud velsigne Amerika! Hvis du noen gang er i Ocean City, Maryland, spanderer jeg middag og øl», skriver Jack Lee Hickman i en annen kommentar.

Mannen bak massakren ved First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas er identifisert av politikilder som 26 år gamle Devin Patrick Kelley, ifølge blant annet Reuters og The New York Times.

Han drepte minst 26 personer da han begynte å skyte under en gudstjeneste rundt klokken 11.30 lokal tid.

Øyenvitne til skuddveksling utenfor kirken

Langendorff kom forbi kirken i bil. Han ble øyenvitne til skuddveksling mellom Devin Kelley og en lokal mann utenfor kirken, der 26 mennesker mistet livet i skytemassakren.

Den lokale mannen skal ha klart å fravriste angriperen et våpen, før Kelley la på flukt i bil. Den handlekraftige og bevæpnede lokale mannen løp da bort til Langendorffs bil, og sa de sammen måtte ta opp jakten på den flyktende Kelley.

Til den lokale TV-kanalen KSat12 forteller Langendorff om den dramatiske biljakten. Den foregikk i høy fart på motorveien før Kelley mistet kontrollen over bilen og kjørte av veien.

Langendorff og den bevæpnede privatpersonen hadde kontaktet politiet, som kom til stedet noen minutter etter at Kelley hadde kjørt utfor veien.

– Politiet tok det derfra, sier Langendorff. Han sier til TV-kanalen at han ikke så om mannen var i live etter utforkjøringen.

Ifølge The New York Times fant politiet Kelley død i bilen, men det er uklart om han ble drept eller om det var selvmord.