– Vi dominerer luften og havet og jorden, sa Donald Trump til jublende soldater ved Yokota Air Base utenfor Tokyo i natt.

USAs president Donald Trump landet i Japan i natt norsk tid, og begynner dermed sin tur i Asia. Han skal også besøke Sør-Korea, Kina, Vietnam og Filippinene.

Trump bekreftet til amerikanske journalister på Air Force One at han planlegger å møte Russlands president Vladimir Putin under Apec-møtet i Vietnam. Presidenten ønsker å diskutere problemene i Nord-Korea med russerne, ifølge CNN og Bloomberg, som begge hadde reportere på flyet.

– Det er vanskelig å overdrive hvor viktig det er at USA og Russland har kontakt når det gjelder alle typer internasjonale forhold, sa Kremls Kremls pressesekretær Dmitri Peskov til Bloomberg.

Toru Hanai / REUTERS

Tydelig advarsel

Trump ble møtt med taktfaste rop av «USA, USA» fra de amerikanske soldatene i Japan. Han fikk overrakt en skinnjakke og roste både de amerikanske og japanske militære representantene i regionen.

– Vi ønsker fred og stabilitet for alle nasjonene i verden og i denne regionen, sa Trump.

Presidentens første tale i Asia var uten provoserende ordbruk av den typen Trump brukte tidligere i høst i FN og ved flere andre anledninger. Da kalte han Nord-Koreas leder Kim Jong-un for «rocket man». Likevel var hans retorikk en understreking av at USA mener alvor.

– Ingen diktator og intet regime burde undervurdere besluttsomheten til USA, sa Trump.

Tett forhold

Donald Trump har hatt et tett og godt forhold til Japans statsminister Shinzo Abe. Abe var en av de første statslederne som møtte Trump etter at han vant valget for et år siden. Det er forventet at hans neste stopp i Sør-Korea og Kina vil by på større diplomatiske utfordringer.

Trump kalte gjentatte ganger regionen for «Indo-Pacific», i stedet for «Asia-Pacific». Det er en bevisst ordbruk for å signalisere at de ser på India som en del av regionen, ifølge Washington Posts korrespondent Josh Rogin, og det er et uttrykk Trump vil gjenta gjennom hele den 12-dager lange turen.

Pentagon militærledelse mener det er umulig å sikre Nord-Koreas atomvåpen fullstendig uten en bakkeinvasjon av landet. Det meldte The Washington Post lørdag kveld her i USA, like før Trump landet i Asia.

Forsvarsdepartementet kom med vurderingen i et brev til kongressen. De mener også det er sannsynlig av nordkoreanerne kan komme til å bruke biologiske og kjemiske våpen.

Situasjonen i Nord-Korea er forventet å være et gjennomgående tema under Trumps besøk i Asia, ved siden av økonomi og handel.