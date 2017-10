Minst syv drept av bombe i Somalia

Eksplosjonen skjedde søndag i en by 30–40 kilometer utenfor for Mogadishu.

En kaptein i den somaliske hæren sier til Reuters at de vet at det var minst ti personer i bussen, hovedsakelig kvinnelige bønder, men at det er vanskelig å få detaljer om bomben fordi det ikke er myndighetene som kontrollerer området.

Ingen har sagt at de står bak bomben, men det har vært kontinuerlige kamper mellom al-Shabaab-militsen og myndighetene i området den siste uken. Al-Shabaab har ofte benyttet seg av bomber langs veiene.

Lørdag ba Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed sine soldater om å gjøre seg klar til full krig mot islamistgruppen, etter at minst 358 mennesker ble drept av en bombe i en travel sentrumsgate i Mogadishu 14. oktober. 56 mennesker er fortsatt savnet etter det dødeligste angrepet noensinne i landet.

Al-Shabaab ble drevet ut av hovedstaden i 2011, men har holdt stand mange steder på landsbygda sør og sentralt i landet og har nylig gjenerobret viktige byer i utkanten av Mogadishu.