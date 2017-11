Wilbur Ross forsvarer investering med tilknytning til Putins svigersønn

– Jeg mener mediene har gjort mye mer ut av dette enn det fortjener, sier Ross til den britiske kringkasteren BBC.

Ministeren insisterer på at det ikke er noe kritikkverdig ved investeringen som er blitt kjent som følge av dokumentlekkasjen som kalles Paradise Papers.

Aftenposten er én av nærmere hundre mediebedrifter som har fått tilgang til dokumentene.

Var ikke involvert selv

Noen av dokumentene inneholder informasjon om Ross' investering i selskapet Navigator Holdings. 31 prosent av dette selskapet kontrolleres av Ross – via et komplisert nettverk av selskaper registrert i ulike land.

Navigator Holdings har et lukrativt samarbeid med den russiske petrokjemi-giganten SIBUR, som er deleid av Vladimir Putins svigersønn Kirill Sjamalov. Putins venn Gennadij Timtsjenko, som er rammet av amerikanske sanksjoner, er også inne på eiersiden.

Ross understreker at han personlig ikke var involvert da avtalen mellom selskapene ble fremforhandlet. Han fremholder også at SIBUR aldri har vært på USAs sanksjonsliste.

Han bestrider ikke det som nå er blitt kjent gjennom Paradise Papers, men sier til BBC at det ikke er noe galt ved at Navigator har et forhold til SIBUR.

– Hvis våre myndigheter bestemmer seg for å sanksjonere dem, er det en annen historie, sier han.

Skrev under på etikkavtale

Da president Donald Trump plukket ut Ross til jobben som handelsminister, lovet han å kutte sine mange forretningsposisjoner.

Dette er svært viktig for at handelsministeren ikke skal beskyldes for dobbeltroller. Han skrev derfor under på en etikkavtale om å kvitte seg med 80 selskaper og partnerskap.

Ross sa i en redegjørelse om sin forretningsvirksomhet at han bare ville beholde eierandeler i ni selskaper, blant annet fire selskaper fra Caymanøyene.

Det som ikke fremgår av redegjørelsen, er at disse selskapene knytter Ross til rederiet som mottar store inntekter fra kretsen rundt Putin.

Paradise Papers-lekkasjen viser at Appleby administrerte 50 skatteparadis-selskaper for Ross.

Dokumentene viser at handelsministeren har beholdt eierskap i rederiet Navigator på Marshalløyene gjennom en svært komplisert struktur med fire ulike lag av selskaper: