Anti-migrantskip gjør vendereis

Selv om de bare klarte å «patruljere» langs kysten av Libya en ukes tid, mener nettverket av høyreradikale aktivister at den kontroversielle aksjonen var vellykket.

Mens en rekke skip i Middelhavet er satt inn for å hjelpe mange av de hundretusener som de siste årene har lagt ut på den farefulle ferden til Europa, hadde Forsvar Europa planer om det motsatte. De truet med å ta med migranter i havsnød tilbake til Libya, noe humanitære organisasjoner omtalte som hjerteløst – og kriminelt, dersom det faktisk hadde blitt gjennomført.

Les hvordan gruppen selv avviser at de er rasister: Alle har rett til å kjempe for sitt eget land.

Mener selv aksjonen var en suksess

Aktivistene gjennomførte aldri det de truet med, men sier deres største suksess er at de har bevist at ikke-statlige organisasjoner som jobber for å redde båtfolket i Middelhavet oppfordrer til og tilrettelegger for ulovlig innvandring til Europa.

– For bare to måneder siden lå organisasjonenes skip som taxier utenfor kysten av Libya og ventet på kunder. Nå er det bare ett skip igjen, heter det i en uttalelse fra gruppen.

Skipene er kalt tilbake etter at libyske og italienske myndigheter innførte tiltak for å innskrenke aktiviteten, samt at færre båter har lagt ut fra Libya.

Bidro selv til å øke asylstrømmen

Toktet med det innleide skipet C-Star har langt fra vært smertefritt for innvandringsmotstanderne. Etter at en kronerulling skaffet nesten 200.000 euro til å chartre skipet, ble det holdt igjen av egyptiske myndigheter på vei gjennom Suezkanalen. I Kypros ble det nye forsinkelser da deler av mannskapet fra Sri Lanka hoppet av og søkte flyktningstatus. Ironisk nok bidro dermed Forsvar Europa til å øke asylstrømmen se ville redusere.

Lokal motstand skjøt et skudd for baugen for planene om å bunkre i Hellas, Sicilia eller Tunisia. Da C-Star fikk tekniske problemer, så det en stund sågar ut som om de måtte be ett av de mange bistandsskipene om å komme til unnsetning.