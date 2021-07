Flere hus og personer tatt av jordskred

Lokale myndigheter melder om flere nødanrop fra husene som er rammet av jordskredet. Foto: Lokale myndigheter i Köln

I Tyskland skal 55 personer ha blitt reddet ut av husene sine før skredet kom. 15 personer forsvant i jordmassene.

8 minutter siden

Saken oppdateres.

I byen Erftstadt-Blessem er flere mennesker omkommet etter at vannmassene utløste et jordskred. Flere hus kollapset da bakken under begynte å bevege på seg tidlig i dag.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som har mistet livet.

Ifølge Süddeutsche Zeitung skal 55 personer ha blitt reddet ut av husene før de ble tatt av jordraset. 15 personer skal ha befunnet seg inne i bygningene da de ble tatt.