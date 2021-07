Nye korrupsjonsmistanker mot Bolsonaro

Brasils president Jair Bolsonaro er hardt presset etter å ha blitt implisert i en korrupsjonssak som dreier seg om misbruk av ansattes lønnspenger.

Brasils president Jair Bolsonaro er i hardt vær og anklages av flere, blant dem sin tidligere svigerinne, for å ha tatt imot bestikkelser. Foto: AP / NTB

NTB

7. juli 2021 06:50 Sist oppdatert nå nettopp

Nettstedet UOL har denne uken produsert en serie artikler under vignetten «Jairs hemmelige liv». Her hevdes det at presidenten styrte over et underslagsregime under sine nesten 30 år som folkevalgt mellom 1991 og 2018. Saken omtales også av britiske The Guardian.

En av artiklene inneholder lydopptak der en viss Andrea Siqueira Valle, søster av Bolsonaros andre kone, angivelig forteller hvordan hennes bror fikk sparken fra jobben ved Bolsonaros kontor i parlamentet.

En massedemonstrasjon mot president Bolsonaros håndtering av pandemien. Foto: AP / NTB

Snusk

Det broren skulle ha gjort seg skyldig i, var at han ikke ga Bolsonaro en stor nok andel av lønnen sin, en ellers vanlig praksis i brasiliansk samfunnsliv. Dette er en ordning som kalles rachadinha, et slangbegrep som betyr «penger tilbake», altså fra en underordnet til en overordnet.

Bolsonaros sønn Flavio har lenge hatt lignende mistanker hengende over seg om at han var nøkkelmann i en slik operasjon mens han satt i delstatsforsamlingen i Rio.

I et annet lydopptak, med den samme kvinnen, altså Bolsonaros tidligere svigerinne, sier hun at det er mye hun kunne gjøre for å lage problemer i Bolsonaros liv.

– Det er det de er redde for, sier kvinnestemmen.

Demonstranter krever at president Bolsonaro blir stilt for riksrett. Foto: AP / NTB

Krav om avgang

Avsløringene blir blankt avvist av presidentens advokat. Saken har likevel utløst nye krav om Bolsonaros avgang.

Tre enorme demonstrasjoner er blitt holdt siden slutten av mai, den siste senest på lørdag da titusener av demonstranter fylte gatene i mange byer etter påstander om misligheter på høyeste nivå i forbindelse med anskaffelse av vaksiner.

Leonardo Sakamoto, en spaltist i UOL, sier at lydopptakene beviser at presidenten sto i spissen for et mafiaopplegg og at presidentskapet i Brasil er blitt kapret av et forbryterkonglomerat.

Kraftige demonstrasjoner mot president Bolsonaros håndtering av pandemien og kjøp av vaksiner. Foto: AP / NTB

Heksegryte

Bolsonaro var fra før omgitt av spekulasjoner og påstander om misligheter.

Tre senatorer har anmeldt presidenten for økonomiske misligheter, og landets Høyesterett har beordret riksadvokat Augusto Aras, som ble innsatt av Bolsonaro, til å granske mistankene.

Opposisjonen vil ha presidenten stilt for riksrett og har presentert en lang liste med anklager, både gamle og nye. Bolsonaro avfeier det hele som en politisk heksejakt.