23 soldater drept av jihadister i Nigeria

Angrepet fant sted tirsdag på en vei 40 kilometer fra regionshovedstaden Maiduguri.

Ifølge kildene var det den lokale filialen av IS som sto bak angrepet, som skjedde da soldatene var på vei tilbake til basen etter en opprydningsoperasjon.

Nigerias militære bekrefter angrepet, men hevder at bare to soldater ble drept og fire såret. De sier at 17 opprørere ble drept.

Landets militære hevder at opprøret stort sett er slått ned og toner ned tapene de har i sammenstøt.

Rundt 36.000 mennesker er drept og 2 millioner mennesker er på flukt i forbindelse med opprøret som Boko Haram og IS i Vest-Afrika står bak.