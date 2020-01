Mektig fagforening støtter Bernie Sanders

Foreningen, som har rundt 200.000 medlemmer, vil være viktig for Sanders fordi de lover mannsterk mobilisering over hele landet.

– Som i 2016 løfter Sanders-kampanjen nok en gang målene og ambisjonene til arbeiderne. Kort sagt tror vi det er til det beste for alle postarbeidere, vår jobbsikkerhet og vårt forbund å støtte og velge Berne Sanders til president, sier fagforeningspresident Mark Dimondstein i en uttalelse.

APWU støttet også Sanders over Hillary Clinton i nominasjonskampen i 2016.

En meningsmåling fra tirsdag viser at Sanders tar innpå Joe Biden i kappløpet om å bli Demokratenes kandidat.

28,7 prosent av spurte demokrater sier at de vil stemme på Biden i primærvalget, mens 23,3 prosent sier at de vil stemme på Sanders. 14,9 prosent sier at de vil stemme på Elizabeth Warren, viser tall fra målingen.

Tallene fra RealClearPolitics viser også at Sanders vil få flere stemmer enn sittende president Donald Trump om han blir Demokratenes kandidat.

Sanders vil få 48,3 prosent av stemmene, mens Trump vil få 45,3 prosent, viser gjennomsnittet.