Rapporten ført i pennen av toppbyråkraten i det finske finansdepartementet kom 1. mai. Den ble holdt hemmelig frem til regjeringene i starten av denne uken la frem hvordan de vil åpne landet etter koronakrisen.

Da hadde regjeringen til statsminister Sanna Marin hatt to maratonmøter fra morgen til kveld for å bli enige om veien videre.

Neste uke, 14. mai, åpner skolene igjen. 1. juni er blitt en annen viktig dato. Da får restauranter og sportsarrangement åpne igjen, selv om de ilegges restriksjoner på grunn av smittesituasjonen.

Regjeringen mener de strenge tiltakene, som har vært i iverksatt hittil, har stanset mye av spredningen.

Hybridstrategi

Planen fremover er å følge det statsministeren kaller en «hybridstrategi». Den innebærer at de går fra omfattende tøffe inngrep til mer målrettede tiltak.

Fire ord står sentralt: Teste, spore, isolere og behandle. Tanken bak er stegvis avvikling av noen av restriksjonene kombinert med systematisk testing, isolering av smittede pasienter og effektiv behandling av dem som er blitt covid-syke. Det kan også bli aktuelt å gjeninnføre tiltak hvis situasjonen tilsier det.

Dette har regjeringen bestemt:

Bibliotekene åpner for utlån med det samme. Fra 1. juni kan man komme innenfor bibliotekets dører.

Barn i grunnskolen kan vende tilbake til skolen 14. mai

Fra samme dag åpner utendørs idrettsanlegg.

1. juni kan idrettskonkurranser- og serier åpne.

Samme dag åpner offentlige institusjoner som museum, konserthus og opera, samt restauranter og kafeer får gradvis åpne.

Begrensningen på hvor mange som kan være sammen, økes fra 10 til 50.

Forbudet mot samlinger på mer enn 500 personer gjelder til 31. juli.

Arbeidsreiser i Schengen-området tillates fra 1. juni.

Videregående skoler og høyskoler får lov til å åpne opp igjen 14. mai, men regjeringen anbefaler at de fortsetter med fjernundervisning.

Finlands strategi mot koronaviruset har lignet mye på Norges og Danmarks. Grensene har vært stengt. Barn har vært hjemme fra skolen. Restauranter og idrettsanlegg har vært stengt ned. Og regjeringene i alle disse landene finner nå ut nå hvilke deler av samfunnet skal åpnes opp.

Hittil har 246 finner dødd av koronaviruset. I Norge, som har omtrent like stor befolkning, var tallet 216 torsdag.

Mer lik svenske tiltak?

I rapporten til finansråd Martti Hetemäki, som regjeringen har lent seg på når de har vedtatt hva som skal åpne, står det at det å «kvele» epidemien helt ikke er realistisk. Den peker på at det ikke finnes noen vaksine. Dessuten er det sannsynlig at viruset vil komme tilbake over grensen selv om finnene skulle å klare å fjerne det.

Målet er derfor en gradvis åpning som gjør at helsevesenet holder tritt samtidig som viruset når en del av befolkningen og gir dem en form for immunitet, skriver kommentator Jussi Pullinen i avisen Helsinki Sanomat.

Det er blitt stilt spørsmål ved om Finland vil legge seg nærmere den svenske strategien i koronakrisen fremover. Avisen skriver at tiltakene, som vil gjelde fra 1. juni, ligner dem som hele tiden har vært gjeldende i Sverige, bortsett fra at Finland har strengere krav til karantene og testing.