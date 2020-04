Bedre luft under nedstengningen kan ha forhindret over 11.000 dødsfall i Europa

Det er Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) i Finland som står bak forskningsrapporten.

Fallet i luftforurensning som følge av at flere hundre millioner mennesker stort sett har holdt seg hjemme, kan sammenlignes med at alle i Europa slutter å røyke sigaretter i en måned, ifølge analysesjef Lauri Myllyvirta i Crea.

– Vår analyse understreker de enorme fordelen for folkehelsen og livskvaliteten som kan oppnås ved å redusere fossile brennstoffer på en vedvarende og bærekraftig måte, legger han til.

I både Tyskland, Storbritannia og Italia er flere enn 1.500 premature dødsfall unngått. Den siste måneden har den gjennomsnittlige europeiske borger blitt eksponert for 37 prosent mindre nitrogendioksider enn normalt, ifølge rapporten. Nitrogendioksid oppstår hovedsakelig i forbindelse med transport på bilveiene.

Undersøkelsen omfatter 21 land, blant dem Norge.

I den heter det at partikkeleksponeringen, som genereres av transport, industri og oppvarming med kull, 12 prosent under normalt nivå.

Fallet i forurensning ventes kan ifølge Crea resultere i 1,3 millioner færre sykedager og 6.000 færre tilfeller av astma hos barn.