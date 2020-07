Nordmann skal fly helikopter på Mars

Trønderen Håvard Fjær Grip leder det historiske forsøket på å fly for første gang på en annen planet. Nå er fartøyet på vei til Mars.

Bæreraketten med landfartøyet Perseverance og minihelikopteret Ingenuity ble skutt opp fra Nasas base i Florida. John Raoux / AP / NTB scanpix

30. juli 2020 14:46 Sist oppdatert nå nettopp

Bæreraketten som frakter det første flyvende fartøyet til Mars, ble torsdag skutt opp fra Nasa-basen i Cape Canaveral.

Direktebilder viser at det var en vellykket oppskyting. Fartøyet er ventet å nå den røde naboplaneten i februar 2021.

Den amerikanske raketten setter kursen mot Mars med et landfartøy kalt Perseverance og et minihelikopter kalt Ingenuity. Sistnevnte skal forsøke å bli det første flyvende fartøyet på en annen planet.

Et kriterium

Nordmannen Håvard Fjær Grip leder det historiske forsøket og skal styre det lille helikopteret på overflaten av den røde naboplaneten fra jorden.

Håvard Fjær Grip skal styre minihelikopteret Ingenuity som etter planen skal bli det første flyvende fartøyet på Mars. Privat / NTB scanpix

Formålet med prosjektet er å gjennomføre eksperimentelle testflyvninger for å demonstrere at det er mulig å bruke helikopter til utforskning på Mars. På det lengste vil helikopteret kunne fly 90 sekunder om dagen. Teamet håper å kunne fly opptil fem turer i løpet av en måned.

– Det eneste kriteriet for suksess for oss, er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sier Grip til NTB.

Utfordringer

Det lille helikopteret er 1,8 kilo tungt, og de to rotorene er 1,2 meter lange. De må rotere i mye høyere hastighet enn det som er vanlig på jorden.

Det er mye tynnere luft på Mars. Lufttettheten er rundt 1 prosent av det den er på jorden. I praksis betyr det at det skal mer til for å lette ettersom det er mindre luft å flytte på. Men tyngdekraften er også en del svakere enn på jorden, noe som hjelper litt.

– Helikopteret kunne ha flyttet mye mer masse på jorden enn på Mars, så det ville sett ganske annerledes ut her, sier Grip.

Blant utfordringene er også at de ikke vet hvordan terrenget vil se ut når de lander.

Algoritmer og kommandoer

Grip kommer til å styre helikopteret så godt som i blinde.

På grunn av tidsforskjellen mellom Mars og Jorden kan han ikke styre det i sanntid, for eksempel med en håndkontroll, men gjør det heller ved hjelp av kodede kommandoer og kunstig intelligens.

Det er mye som er usikkert, men Grip sier det ikke er mer de kan gjøre.

– Vi har gjort det vi kan for å forberede oss.

Kybernetikk

Grip er utdannet sivilingeniør med doktorgrad innen kybernetikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I dag jobber han ved NASA Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles.

Han sier selv at han ikke var på jakt etter akkurat denne jobben.

– Det er litt tilfeldig hvor man ender opp i livet. Jeg var aldri på utkikk etter denne jobben, men kom i kontakt med dem gjennom bekjente. Da var jeg allerede i USA, for kona er amerikansk, sier Grip.

