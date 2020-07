Skal forsøke å bli det første flyvende fartøyet på en annen planet

Bæreraketten som frakter det første flyvende fartøyet til Mars, ble torsdag skutt opp fra Nasa-basen i Cape Canaveral.

Bæreraketten med landfartøyet Perseverance og minihelikopteret Ingenuity ble skutt opp fra Nasas base i Florida. John Raoux / AP / NTB scanpix

NTB

Direktebilder viser at det var en vellykket oppskyting. Fartøyet er ventet å nå den røde naboplaneten i februar 2021.

Den amerikanske raketten setter kursen mot Mars med et landfartøy kalt Perseverance og et minihelikopter kalt Ingenuity. Sistnevnte skal forsøke å bli det første flyvende fartøyet på en annen planet.

Historisk forsøk

Nordmannen Håvard Fjær Grip leder det historiske forsøket og skal styre det lille helikopteret på overflaten av den røde naboplaneten fra jorden.

Formålet med prosjektet er å gjennomføre eksperimentelle testflyvninger. På det lengste vil helikopteret kunne fly 90 sekunder om dagen. Teamet håper å kunne fly opp til fire-fem turer i løpet av en måned.

– Det eneste kriteriet for suksess for oss, er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sier Grip til NTB.

