Allerede er mer enn 22.000 personer i USA registrert døde av koronaviruset.

Liv kunne blitt reddet hvis tiltak hadde blitt satt inn tidligere, innrømmer Anthony Fauci i et TV-intervju med CNN. Han er lege og president Donald Trumps fremste smittevernrådgiver.

Budskapet er stikk i strid med hva Trump selv har sagt ved en rekke anledninger.

Samme kveld som intervjuet, retwitret Trump en tweet fra en annen republikansk politiker. Den avsluttet med en oppfordring om å sparke Fauci.

Også tidligere har det vært gnisninger mellom de to, men han har stadig stått eller sittet ved presidentens side under de nær daglige pressekonferansene. De har gjort ham til rikskjendis – og det har igjen ført til at han trenger livvaktbeskyttelse på grunn av trusler.

– Det var mye motstand mot å stenge ned

Det var i påskehelgen at New York Times avslørte at Trump allerede i siste halvdel av februar ble rådet til å innføre flere tiltak for å bekjempe spredning av koronaviruset. Ekspertene ba presidenten oppfordre folk til å holde fysisk avstand til andre og holde seg hjemme, samt forbud mot store arrangementer.

I CNN-intervjuet bekreftet Fauci dette.

– Vi ser på dette fra et rent helseperspektiv og kommer med vår anbefaling. Ofte blir den fulgt, iblant blir den ikke det. Men det er som det er, og vi står der vi står nå, sa Fauci.

– Kunne liv blitt reddet hvis tiltak ble satt inn i tredje uke i februar i stedet for midten av mars, spurte programlederen.

– Logisk sett kan man åpenbart si at hvis tiltak hadde blitt satt inn tidligere, kunne liv blitt reddet. Ingen vil nekte for det. Men den type avgjørelser er komplekse. Hadde vi stengt alt ned allerede da, kunne mye vært annerledes. Men det var mye motstand mot å stenge ned da, svarte Fauci.

Han ønsket ikke å komme med noen dato for når hele USA kan gjenåpne, men understreket at det må skje i etapper fra mai av – fordi ulike deler av landet er så ulikt rammet.

President Trump har signalisert at han ønsker en tidlig gjenåpning av hensyn til økonomien.

– Jeg vil bli nødt til å ta en beslutning. Og jeg håper ved Gud at det blir den rette beslutningen, sa Trump langfredag.

Høyeste dødstall i verden

Flere andre hardt rammede land, som Italia og Spania, ser ut til å få kontroll på koronapandemien. Selv om dødstallene stadig er høye, så har svært strenge tiltak tilsynelatende stabilisert dem.

I USA, som satte inn mottiltak sent, har dødstallene fortsatt å stige. Basert på antall bekreftet smittede, over en halv million, er det ventet at dette vil øke kraftig fremover.

I tillegg kommer mørketall. En kartlegging nyhetsbyrået AP har gjort, viser at mer enn 3300 dødsfall ved amerikanske sykehjem antagelig skyldes koronaviruset, og spesielt i den hardt rammede millionbye New York meldes det om at mange dør hjemme, uten å ha vært testet.

Donald Trump legger ansvar på andre. Onsdag i påsken la han et stort ansvar på Verdens helseorganisasjon (WHO) og truet med å stanse finansiering av organisasjonen.

– De tok feil på mange vis. De undervurderte faren, sa Trump på en pressekonferanse.

Tonet lenge ned viruset

Før påske sa Trump samtidig at USA sto overfor flere «veldig, veldig smertefulle uker» og at befolkningen måtte stålsette seg på mange flere dødsfall. Det var et toneskifte fra presidenten, som i flere måneder tonet ned alvorlighetsgraden til viruset.

– Vi har det helt under kontroll. Det er en person som kommer fra Kina, og vi har det under kontroll, og alt kommer til å gå bare bra, sa han til CNBC 22. januar.

På dette tidspunktet hadde de første advarslene allerede nådd amerikanske myndigheter, har flere amerikanske medier avdekket, blant annet AP.

31. januar stengte Trump grensene for reisende som kom fra Kina, men for øvrig ble lite gjort på nasjonalt nivå. I stedet ble forberedelsene og senere smittevernbekjempelsen overlatt til den enkelte delstat, by og kommune.

10. februar talte Trump på et folkemøte med tusener til stede i New Hampshire. Da sa han at varmen i april ville få viruset til å forsvinne.