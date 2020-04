I midten av mars stenger en rekke europeiske land ned for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Tyske myndigheter gir to firmaer, ett i Zürich og ett i Hamburg, i oppdrag å kjøpe munnbind for 172 millioner kroner.

Det er på dette tidspunktet stor mangel på munnbind over hele verden. De to firmaene går derfor nye veier.