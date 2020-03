Klisjeene logrer i kø når det daglige møtet mellom Karsten Tüchsen Hansen (89) og Inga Rasmussen (85) skal beskrives: «Kjærlighet i koronaens tid», «Grenseløs kjærlighet» eller kanskje «Ingen bomtur for dette paret»?

Men naturlig søte fakta trenger ikke kunstig hjelp. Her er historien det tyske nyhetsbyrået DPA fant:

Tyske Karsten Hansen og danske Inga Rasmussen er kjærester og vant til å sees daglig. Hansen bor i Süderlügum i Nordfriesland i Tyskland, Rasmussen i Gallehus i Danmark. Vanligvis er avstanden mellom dem en svipptur. Nå er grensen stengt.

Heldigvis gjør kjærlighet oppfinnsom. Hver eneste ettermiddag tar Hansen turen til den stripete bommen på grenseovergangen Aventoft på sin elektriske sykkel. Rasmussen kommer kjørende fra den andre siden.

Kaffe og «vannpunsj»

Hun har med seg en termos kaffe, han har med seg en termos varmt vann og en flaske «Gelee Köm», en slags lokal akevittvariant. Blandingen av vann og brennevin kalles vannpunsj, og paret pleier vanligvis å nyte en slik sammen før sengetid.

Nå sitter de i stedet på medbrakte stoler i solskinnet og strekker hvert sitt krus mot hverandre. – Skål for kjærligheten, sier Karsten Hansen.

Noen ganger treffes de tidligere, til lunsj. Da deler de maten Inga Rasmussen har tilberedt.

Begge ble alene etter ekteskap. De møttes tilfeldig for to år siden, og da gikk det raskt unna, forteller de DPA. Etter et par møter ble de kjærester og siden har de tilbrakt hver dag og hver natt sammen, helt til grensen ble stengt 13. mars.

– Tiden går langsomt

Nå sees de daglig ved bommen og snakkes i tillegg ofte på telefon.

– Men tiden imellom går langsomt når man er alene, sier Inga Rasmussen.

Hun håper å få tatt en tur over grensen i påsken. De drømmer dessuten om et nytt elvecruise, de har allerede vært på tur både på Donau og Rhinen. Karsten Hansens 90-årsdag planlegges også. Den skal feires i mars om et år. Sammen.