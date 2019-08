Bildene og filmklippene fra sist lørdag gikk verden rundt: Innbyggere i Moskva demonstrerte for et fritt lokalvalg og ble rundjult av politiet. Denne lørdagen satser aktivister på å innta gatene igjen.

I fremste rekke står den sultestreikende Ljubov Sobol.

Den 31 år gamle advokaten, en støttespiller for den opposisjonelle Aleksej Navalnyj, er blitt en frontfigur i den brennhete politiske striden som har preget Moskva denne sommeren.

Godkjente ikke underskrifter

Bakgrunnen er et valg til bystyret 8. september. Det lokale valgstyret nektet å godkjenne de fleste uavhengige, opposisjonelle kandidatene. For å få stille opp, må en kandidat ha rundt 5000 støtteunderskrifter fra innbyggere. Uavhengige kandidater, blant dem Sobol, fikk avslag. For mange av underskriftene ble underkjent av valgstyret.

Kandidater som er kjente støttespillere av president Vladimir Putin og personer som stilte opp for et kommunistisk parti, opplevde ikke lignende trøbbel.

Fakta: Lokalvalg i Moskva 8. september er det valg til bystyret i Moskva. 45 personer skal velges fra hver sin enmannskrets. En kandidat må ha underskrift fra minst 3 prosent av velgerne i sin valgkrets for å kunne stille opp. Dette utgjør fra ca. 4500 til ca. 5500 personer. Valgperioden er fem år. Valget påvirker ikke ordførervervet. Sergej Sobjanin ble valgt i 2018 og sitter til 2023. Kilde: Wikipedia

MAXIM SHEMETOV, Reuters/NTB scanpix

Køller og pågripelser

14. juli startet spetakkelet. En gruppe kandidater og deres støttespillere marsjerte forbi rådhuset og endte opp foran valgstyrets lokaler. Ifølge rapporter ble en rekke aktivister utsatt for hardhendt håndtering av politiet, og fire endte på sykehus.

Siden er situasjonen blitt ytterligere tilspisset. 20. juli fikk aktivistene tillatelse til å demonstrere ved ringveien omtrent fire kilometer fra Kreml. Over 22.000 møtte opp i den største gateprotesten i Moskva på syv år. Det gikk forholdsvis rolig for seg.

Sist lørdag ble det derimot rabalder da demonstranter protesterte uten tillatelse. 1400 personer ble pågrepet av politiet, det største antallet på mange år. Bilder fra protestene viste amper stemning, massivt politioppbud og bruk av køller mot demonstranter.

Politiet pågrep også tilfeldige forbipasserende, deriblant en mann som jogget forbi tre timer før demonstrasjonen startet. Han fikk så røff behandling at han brakk bena to steder.

Denis Sinyakov, AP/NTB scanpix

Rykteflom om gift

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin klandrer demonstrantene. Han mener politiet måtte bruke makt og gjorde dette på en måte som var passende etter forholdene.

En rekke kjente aktivister har dessuten opplevd husransakelser, pågripelser og varetektsfengsling. Særlig har saken om Aleksej Navalnyj vakt oppsikt. Kjendisaktivisten ble syk i fengselet, og dette har utløst en voldsom rykteflom om forgiftning. Hans egen lege mener dette han ha skjedd, mens fengselslegene mener han fikk en allergisk reaksjon.

Torsdag uttalte den føderale etterforskningskomiteen at de har arrestert og siktet fem personer for vold mot offentlige tjenestemenn og for å ha organisert opptøyer. De risikerer opptil åtte års fengsel. Ifølge komiteen vil ytterligere fem personer bli siktet i nærmeste fremtid.

Navalny.com via AP/NTB scanpix

Overrasket over brutaliteten

Russiske kommentatorer er overrasket over hvor hardt myndighetene slår ned på demonstrantene. Myndighetene frykter at hvis de åpner døren på gløtt for opposisjonen, kan det etter hvert føre til at regimet velter, påpeker den anerkjente forskeren Lilija Sjevtsova.

Hun fremholder at denne saken ikke gjelder hvem som skal bli representert i Moskvas bystyre, men hvem som skal styret landet etter at Vladimir Putins nåværende presidentperiode er over i 2024.

Analytikeren Tatjana Stanovaja mener at den voldsomme politivolden viser at myndighetene er forvirret og ikke vet hvordan de skal takle en opposisjon som evner å mobilisere folk til å demonstrere.

Seks års nedtur

Russland er inne i sitt sjette år med økonomisk nedgang eller stagnasjon. Rundt 21 millioner russere lever nå under fattigdomsgrensen, en økning på snaut 3 millioner siden i fjor, ifølge statistikkbyrået Rosstat.

Det har bidratt til at Putins popularitet har sunket betydelig det siste året. Et flertall av befolkningen mener at landet beveger seg i feil retning. 38 prosent av russerne ønsker nå at Putin pensjonerer seg i 2024, det høyeste tallet som er målt på mange år, viser en meningsmåling fra Levada-instituttet.

SPUTNIK via Reuters/NTB scanpix

Klandrer Putin

Flere kommentatorer fremholder at Putin ikke lenger er immun mot kritikk. Tidligere har han fått æren for å ha gjenreist Russland som stormakt. Samtidig har politikere på lavere nivåer fått skylden for økonomien.

Nå legger imidlertid russerne skylden på presidenten for dårlig økonomi og synkende levestandard.

– Presidenten kan ikke vise til noen resultater, men fortsatt støtter en del russere ham fordi det ikke finnes noen alternativer, fremholder Levada-sjef Lev Gudkov overfor avisen Vedomosti.

Han peker på at unge og høyt utdannede russere er mest kritiske til Putin, og at det er nettopp denne gruppen som stadig oftere viser sin misnøye i gatene.

TATYANA MAKEYEVA, Reuters/NTB scanpix

– Jeg blir ikke skremt

Ljubov Sobols hjem ble ransaket natt til torsdag, men hun er foreløpig ikke arrestert. Forrige uke ble hun anholdt tre ganger, men sluppet fri igjen. En av gangene ble hun båret ut av valgstyrets lokaler sittende i en sofa.

Siden midten av juli har hun levd av vann og vitamintilskudd. Nå planlegger den sultestreikende advokaten å fortsette med fredelige protester til myndighetene lar henne og andre stille til valg. I første omgang har hun via sosiale medier bedt folk demonstrere på Moskvas indre ringvei lørdag klokken 14.

– Folk er rede til å fortsette. Jeg planlegger å gå ut i bygatene hver helg. Jeg blir ikke skremt av faren for pågripelse, politivold eller straffeforfølgelse, sier hun til Reuters.

Selv om valget er lokalt, mener hun det har en symbolverdi.

– Hvis myndighetene stjeler dette valget, blir det ikke flere reelle valg i Russland. Dette er siste sjanse, sier hun.

Har du fått med deg disse artiklene østfra?