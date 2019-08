Kina advarer demonstrantene i Hongkong

På en pressekonferanse i Beijing tirsdag sa talsmannen for regjeringens Hongkong-kontor, Yang Guang, at demonstrantene ikke burde undervurdere sentralregjeringens enorme styrke.

Yang gjorde det klart at de som leker med ilden, også vil dø av den. Han kalte dem som står bak protestene, skamløse, voldelige og kriminelle.

Fakta: Hongkongs spesielle status Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong.

Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester i juni 2019. Lam la først forslaget på is, men demonstranter har siden krevd at hun går av, og at forslaget formelt trekkes tilbake.

Demonstrasjonene har utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere. (Kilder: NTB, BBC, TT)

TYRONE SIU, REUTERS/NTB SCANPIX

–Ikke lek med ilden

«Jeg vil advare alle kriminelle: ikke feilvurder situasjonen og se på vår tilbakeholdenhet som svakhet», står det i et dokument som fra kinesiske myndigheter, skriver Reuters.

Kommentarene tyder på at kinesiske myndigheter vil innta en kompromissløs holdning til demonstrasjonene og ikke har noen planer om dialog om demonstrantenes krav om politiske reformer.

Yang Guang, som uttalte seg på pressekonferansen tirsdag, sa at anti-kinesiske krefter var hjernen bak demonstrasjonene, som tusenvis har sluttet seg til.

– Vi vil gjøre det klart for den lille gruppen med skruppeløse og voldelige kriminelle og de skitne kreftene bak dem: de som leker med ilden, vil bli ødelagt av den, sa han, ifølge Reuters.

JASON LEE, REUTERS/NTB SCANPIX

Advarer mot å sette inn soldater

Hongkong har i flere måneder vært rystet av demonstrasjoner, protester og sammenstøt med politiet, der hundretusener av mennesker har deltatt.

Demonstrasjonene startet som en protest mot en lov om utlevering av kriminelle til Kina, men utviklet seg etter hvert til en protest mot Hongkongs leder Carrie Lam og Kinas makt i den tidligere britiske kolonien.

Førsteamanuensis Willy Lam ved det kinesiske universitetet i Hongkong sier til CNN at det ville være helt ødeleggende for Hongkong om Kina ville bruke militære styrker for å slå ned opprøret. Han sier at det trolig ville føre til stor skade for økonomien.

Ifølge CNN har Hongkong lov til å be om hjelp fra Folkets frigjøringshær hvis situasjonen kommer ut av kontroll. Men hvis de skulle gjøre det, ville det fremstå som svært dramatisk og vil det blant annet kunne gjøre stor skade på økonomien på et tidspunkt den alt er sårbar på grunn av handelskrigen med USA, ifølge Lam.

– Vil ikke gi seg

En gruppe aktivister, anonyme og iført masker og hjelmer, holdt en egen pressekonferanse på tv tirsdag der de ba bynes leder Carrie Lam om å «gi tilbake makt til folket».

Dette var første gang demonstrantene holdt en pressekonferanse og skjedde en dag etter at politiet hadde fyrt av tåregass mot flere demonstrasjoner i Hongkong.

Ifølge Reuters sa aktivistene at de ikke vil gi seg.