Trump besøker åsteder for massakrer

I byen Dayton i Ohio lover ordfører Nan Whaley, som tilhører Det demokratiske partiet, å fortelle Trump at han så langt har vært til svært liten hjelp.

Mange demokratiske politikere mener Trump bør holde seg borte fra Dayton og grensebyen El Paso i Texas. Presidentens kritikere mener ordbruken hans nører opp under hat som motiverer folk til å begå voldshandlinger.

Trump har en rekke ganger brukt ordet «invasjon» om ulovlige innvandrere og latinamerikanere som ønsker å komme seg til USA.

Under et av Trumps folkemøter i Florida i vår ropte noen i publikum at ulovlige innvandrere burde skytes. Presidenten reagerte med å smile og slå av en spøk.

Støttet Behring Breivik

I El Paso ble 20 mennesker drept og et stort antall såret da en væpnet 21-åring åpnet ild på et kjøpesenter lørdag. Den antatte gjerningsmannen la ut et «manifest» på nett hvor han advarer mot en latinamerikansk «invasjon av Texas».

I manifestet uttrykkes støtte til den australske massedraps-siktede Brenton Tarrant, som i sin tur antas å ha skrevet et manifest med støtte til Anders Behring Breivik.

Gjerningsmannen i Dayton drepte ni personer før han selv ble skutt og drept av politiet søndag. Etterforskerne er usikre på hva som var motivasjonen bak dette angrepet, men har funnet bevis for at gjerningsmannen var interessert i «voldelige ideologier».