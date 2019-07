I dag blir han statsminister. Boris Johnsons regjering kan bli Storbritannias mest mangfoldige.

I dag deltar Theresa May for siste gang i spørretimen i parlamentet som statsminister. Etterpå er det ventet at hun vil holde sin avsluttende tale, før hun kjører til Buckingham Palace for å overlevere oppsigelsen til Dronning Elizabeth.

Dermed er det duket for at Boris Johnson tar over roret som regjeringssjef i Storbritannia.

Johnson skal i audiens hos dronningen, før han mottar nøkkelen til 10 Downing Street. Der vil han også holde sin første tale som statsminister.

Ny «moderne» regjeringskabal

I løpet av onsdag kveld og torsdag er det dessuten ventet at Johnson vil offentliggjøre sin nye regjeringskabal.

En kilde sier til BBC at Johnson «ønsker å danne en regjering som viser frem alt talentet i et parti som virkelig reflekterer det moderne Storbritannia.»

På forhånd er det ventet at den nye statsministeren vil gi et rekordhøyt antall ministerposter til politikere med minoritetsbakgrunn.

I dagens regjering sitter det kun én med minoritetsbakgrunn – innenriksminister Sajid Javid. Det er ventet at Javid får fortsette i jobben.

Matt Dunham, AP / NTB scanpix

Det er også forventninger om at Johnson vil bruke muligheten til å forbedre kjønnsbalansen i regjeringen, skriver BBC.

I tillegg spekuleres det på om Johnson vil gi noen av toppjobbene i regjeringen til tidligere mijløvernminister Michael Gove, samt tidligere brexitminister Dominic Raab.

Samtidig har en rekke ministre og statssekretærer allerede gått av eller varslet at de heller vil trekke seg enn å jobbe for Boris Johnson.

Ukjent nykommer

Foreløpig er det riktignok lite som er blitt bekreftet.

Den eneste nye utnevnelsen Johnson har kunngjort, er til jobben som såkalt «sjefsinnpisker». Den gikk til det hittil ukjente parlamentsmedlemmet Mark Spencer.

Henry Nicholls, Reuters / NTB scanpix

Spencer stemte selv nei til at britene skulle forlate EU. Britiske medier beskriver ham som en mann som er godt likt og respektert i alle fløyene av partiet. Det vil trolig komme godt med i det som omtales som regjeringens tøffeste jobb.

Som sjefsinnpisker vil Spencer nemlig ha ansvar for å overtale Tory-medlemmer til å stemme i tråd med regjeringen i parlamentet. Særlig de såkalte «remain-rebellene» i partiet vil i månedene fremover gjøre jobben vanskeligere enn noensinne, skriver Daily Mirror.

Får Hunt bli?

Det er også knyttet spenning til hvorvidt Johnson vil beholde eller kaste sin hovedmotstander i lederkampen, Jeremy Hunt.

Han har inntil nå vært utenriksminister under Theresa May.

Jane Barlow, AP / NTB scanpix

Før valget skrev britiske medier at Johnson ville kvitte seg med Hunt dersom han fikk mer enn 60 prosent av stemmene. Johnson endte på 66 prosent.

Tirsdag ble det kjent at Johnson tilbød Hunt jobben som forsvarsminister, som anses som en nedgradering fra utenriksministerposten. Den skal Hunt ha avslått. Sky News skriver at Hunts fremtid nå er usikker.

Samtidig skriver BBC onsdag at de to har «pågående» samtaler om hvilken rolle Hunt skal få i Johnsons regjeringskabal.

Det er ventet at Johnson vil begynne å kunngjøre ansettelsene etter den formelle innsettelsen onsdag ettermiddag.