Boris Johnson ankom Buckingham Palace som nyslått partileder og forlot slottet med oppdrag fra dronning Elizabeth om å danne ny regjering for kongedømmet.

Klimademonstranter hadde samlet seg foran slottet før Johnson ankom. Han ble noe forsinket da han måtte kjøre rundt demonstrantene.

Kort tid senere, ved 15.45-tiden, kom Alexander Boris de Pfeffel Johnson, som er hans fulle navn, ut fra slottet med regjeringsoppdraget i lommen.

Johnson er for øvrig den 14. statsministeren i løpet av den 93 år gamle dronningens regjeringstid. Den første var Winston Churchill.

Victoria Jones / TT NYHETSBYRÅN

Talen han holdt foran 10. Downing Street var svært patriotisk, med løfter om en lysende fremtid for landet etter brexit.

– Vi skal oppfylle løftet Parlamentet har gitt folket gjentatte ganger. Vi skal ut 31. oktober, uten noe om eller men, sa Johnson og gjentok dermed det han har sagt gjennom hele kampen om å bli partileder.

I løpet av litt over tre måneder må Johnson vise om han klarer å forhandle frem en bedre skilsmisseavtale med EU, til tross for at unionen har sagt at det er uaktuelt å gjøre vesentlige endringer i avtalen.

– Vi skal få til en bedre avtale, fulgt av et nytt og spennende forhold til resten av Europa. I løpet av 99 dager skal vi klare dette, men vi skal bruke de 99 dagene, sa en entusiastisk og offensiv statsminister.

Han lovet dessuten det britiske folk et løft for alle deler av Storbritannia, ikke bare sentrale strøk, samt tryggere gater, bedre eldreomsorg og bedre utdannelse.

Hannah McKay/ Reuters

Ny «moderne» regjeringskabal

I løpet av onsdag kveld og torsdag er det ventet at Johnson vil offentliggjøre sin nye regjeringskabal.

En kilde sier til BBC at Johnson «ønsker å danne en regjering som viser frem alt talentet i et parti som virkelig reflekterer det moderne Storbritannia.»

På forhånd er det ventet at den nye statsministeren vil gi et rekordhøyt antall ministerposter til politikere med minoritetsbakgrunn.

I dagens regjering sitter det kun én med minoritetsbakgrunn – innenriksminister Sajid Javid. Det er ventet at Javid får fortsette i jobben.

Matt Dunham, AP / NTB scanpix

Det er også forventninger om at Johnson vil bruke muligheten til å forbedre kjønnsbalansen i regjeringen, skriver BBC.

I tillegg spekuleres det på om Johnson vil gi noen av toppjobbene i regjeringen til tidligere miljøvernminister Michael Gove, samt tidligere brexitminister Dominic Raab.

Samtidig har en rekke ministre og statssekretærer allerede gått av eller varslet at de heller vil trekke seg enn å jobbe for Boris Johnson.

Ukjent nykommer

Foreløpig er det riktignok lite som er blitt bekreftet.

Den eneste nye utnevnelsen Johnson har kunngjort, er til jobben som såkalt «sjefsinnpisker». Den gikk til det hittil ukjente parlamentsmedlemmet Mark Spencer.

Henry Nicholls, Reuters / NTB scanpix

Spencer stemte selv nei til at britene skulle forlate EU. Britiske medier beskriver ham som en mann som er godt likt og respektert i alle fløyene av partiet. Det vil trolig komme godt med i det som omtales som regjeringens tøffeste jobb.

Som sjefsinnpisker vil Spencer nemlig ha ansvar for å overtale Tory-medlemmer til å stemme i tråd med regjeringen i parlamentet. Særlig de såkalte «remain-rebellene» i partiet vil i månedene fremover gjøre jobben vanskeligere enn noensinne, skriver Daily Mirror.

Brexit-strateg blir rådgiver

Onsdag ettermiddag skriver The Guardian at Johnson vil utnevne Dominic Cummings, hjernen bak Vote Leave-kampanjen, til sin nye rådgiver.

Cummings har høstet både lovord og kritikk for sitt strategiske arbeid i forbindelse med brexit, skriver NTB. Vote Leave-kampanjen ble gransket for sin tilknytning til det skandaleombruste analyseselskapet Cambridge Analytica, som brukte persondata hentet fra Facebook til å skreddersy politisk påvirkning av velgerne.

Cummings har holdt en lav profil etter kampanjen, men ble kjent for mange da han ble spilt av skuespilleren Benedict Cumberbatch i HBOs film om brexitdramaet.

Får Hunt bli?

Det er også knyttet spenning til hvorvidt Johnson vil beholde eller kaste sin hovedmotstander i lederkampen, Jeremy Hunt.

Han har inntil nå vært utenriksminister under Theresa May.

Jane Barlow, AP / NTB scanpix

Før valget skrev britiske medier at Johnson ville kvitte seg med Hunt dersom han fikk mer enn 60 prosent av stemmene. Johnson endte på 66 prosent.

Tirsdag ble det kjent at Johnson tilbød Hunt jobben som forsvarsminister, som anses som en nedgradering fra utenriksministerposten. Den skal Hunt ha avslått. Sky News skriver at Hunts fremtid nå er usikker.

Samtidig skriver BBC onsdag at de to har «pågående» samtaler om hvilken rolle Hunt skal få i Johnsons regjeringskabal.

Det er ventet at Johnson vil begynne å kunngjøre ansettelsene etter den formelle innsettelsen onsdag ettermiddag.